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    HLV Popov bất ngờ xin từ chức, chia tay Thể Công Viettel sau 8 trận không thắng

    HLV Popov bất ngờ xin từ chức, chia tay Thể Công Viettel sau 8 trận không thắng

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    HLV Velizar Popov đã xin từ chức HLV trưởng CLB Thể Công Viettel sau thất bại 1-3 trước CLB Nam Định tối 31.10, khép lại giai đoạn đáng thất vọng với chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng.

    Tối 31.10.2026, CLB Thể Công Viettel chính thức thông báo chia tay HLV Velizar Popov. Nhà cầm quân người Bulgaria đã xin từ chức sau thất bại 1-3 trước CLB Nam Định tại vòng 6 V-League 2026-2027.

    Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Thể Công Viettel trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, rơi xuống vị trí thứ 12 trong tổng số 14 đội tại V-League.

    Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, Thể Công Viettel khởi đầu thuận lợi khi Wesley ghi bàn mở tỷ số ngay phút 8. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 50 khi Paulinho nhận thẻ đỏ, khiến đội khách chỉ còn 10 người trên sân.

    HLV Popov bất ngờ xin từ chức, chia tay Thể Công Viettel sau 8 trận không thắng

    Tận dụng lợi thế hơn người, CLB Nam Định ghi liên tiếp 3 bàn nhờ công Ngọc Sơn và Caio Cesar, hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số 3-1. Thất bại này tiếp tục đẩy Thể Công Viettel lún sâu vào khủng hoảng. Trước đó, đội bóng áo lính cũng từng nhận trận thua nặng nề 0-5 trước FC Seoul tại AFC Champions League Two.

    Đáng chú ý, trong cuộc họp báo ngay sau trận thua CLB Nam Định, HLV Popov vẫn khẳng định ông tự hào về các học trò và không có ý định từ chức. Tuy nhiên, sau đó nhà cầm quân người Bulgaria đã thay đổi quyết định, chủ động xin rời vị trí HLV trưởng.

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