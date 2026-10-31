Phong độ bay cao, Ronaldo có thể ghi bàn thứ 1.000 trong năm 2026?

Rạng sáng 30.10.2026 (theo giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr thắng Al Kholood 5–3 tại vòng 12 Saudi Pro League. Với sáu bàn trong năm trận gần nhất, tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể hướng đến cột mốc 1.000 bàn ngay trong năm 2026 nếu tiếp tục ghi bàn đều đặn.

Sáu bàn trong năm trận

Ronaldo ghi ba bàn từ phút 66 đến phút 81 giúp Al Nassr từ thế hòa 2–2 vươn lên dẫn 5–2 trước khi giành chiến thắng chung cuộc 5-3. Theo công bố của Saudi Pro League, anh đã có 985 bàn thắng trong sự nghiệp, còn cách cột mốc 1.000 đúng 15 bàn.

Hat-trick vào lưới Al Kholood giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985 ẢNH: REUTERS

Trong năm lần ra sân gần nhất cho Al Nassr, Ronaldo ghi một bàn trước Diriyah, một bàn trước Neftchi, một bàn trước Al Faisaly và ba bàn trước Al Kholood. Anh chỉ không ghi bàn trong trận gặp Neom ngày 20.10. Như vậy, tiền đạo này có sáu bàn qua năm trận, đạt trung bình 1,2 bàn mỗi trận.

Ở tuổi 41, tiền đạo này vẫn thể hiện khả năng tạo khác biệt trong vòng cấm. Theo Sofascore, trong trận gặp Al Kholood, Ronaldo chỉ có 22 lần chạm bóng nhưng tung ra sáu cú sút, bốn lần trúng đích và ghi ba bàn.

Hat-trick này cùng việc ghi bàn ở bốn trong năm trận gần nhất cho thấy phong độ ghi bàn của Ronaldo đang khởi sắc. Với 15 bàn còn thiếu, liệu Ronaldo có thể duy trì hiệu suất hiện tại để chạm mốc 1.000 bàn trước khi năm 2026 khép lại?

Ronaldo có thể ghi bàn thứ 1.000 vào cuối tháng 12?

Nếu giữ hiệu suất 1,2 bàn mỗi trận như năm lần ra sân gần nhất, Ronaldo cần khoảng 13 trận nữa để ghi thêm 15 bàn.

Từ đầu tháng 11 đến hết năm, Al Nassr còn 11 trận đã có lịch. Bồ Đào Nha cũng có hai trận gặp Đan Mạch ngày 14.11 và Xứ Wales ngày 17.11, theo giờ địa phương. Nếu được triệu tập và thi đấu đầy đủ cho cả CLB lẫn đội tuyển, Ronaldo sẽ có 13 lần ra sân trước khi năm 2026 khép lại.

Ronaldo có thể chạm mốc 1.000 bàn vào cuối năm 2026 nếu duy trì hiệu suất ghi bàn hiện tại và ra sân thường xuyên ẢNH: REUTERS

Số trận còn có thể tăng. Nếu thắng Al Kholood ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia ngày 20.12, Al Nassr sẽ đá thêm trận chung kết ngày 23.12. Ngoài ra, trận gặp Al Wasl bị hoãn ngày 26.10 vẫn chưa có lịch đá lại. Nếu trận đá bù diễn ra trước cuối năm, Al Nassr sẽ có thêm một trận nữa.

Như vậy, cuối tháng 12 là thời điểm phù hợp mà Ronaldo có thể ghi bàn thắng thứ 1.000 nếu duy trì hiệu suất gần đây và ra sân thường xuyên. Tuy nhiên, thời điểm này có thể lùi lại nếu anh được cho nghỉ, vào sân từ ghế dự bị hoặc không được triệu tập lên tuyển. Hiệu suất năm trận gần nhất cũng chưa bảo đảm được duy trì trong 13 trận tiếp theo.

Nếu không ra sân cho đội tuyển và Al Nassr không có thêm trận ngoài lịch hiện tại, Ronaldo phải chờ đến tháng 2.2027 mới có đủ 13 lần thi đấu tiếp theo ở CLB.

Với hiệu suất hiện tại, Ronaldo vẫn còn cách khá xa mục tiêu ở đợt tập trung đội tuyển tháng 11. Sau đợt này, lịch thi đấu còn lại trong năm của anh đều ở cấp CLB. Vì vậy, nếu hoàn thành mục tiêu ngay trong năm 2026, bàn thắng thứ 1.000 sẽ đến với anh trong màu áo Al Nassr.