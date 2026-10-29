Ronaldo vượt Messi giành Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử, gây tranh cãi vì fan trả tiền bỏ phiếu

Theo báo MARCA (Tây Ban Nha) ngày 28.10.2026, Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng tại cuộc bình chọn Greatest Ballon d'Or of All Time, giải thưởng mới nhằm tôn vinh danh hiệu Quả bóng vàng xuất sắc nhất trong lịch sử.

Đáng chú ý, Ronaldo được vinh danh nhờ Quả bóng vàng năm 2008, thời điểm anh còn khoác áo Manchester United. Đây là danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Lionel Messi xếp thứ 2 với Quả bóng vàng năm 2012, mùa giải mà siêu sao người Argentina ghi tới 91 bàn thắng trong một năm dương lịch. Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Ronaldo còn giành vị trí thứ 3 nhờ Quả bóng vàng năm 2017. Như vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha chiếm 2 trong 3 vị trí dẫn đầu cuộc bình chọn.

Ronaldo vượt Messi giành Quả bóng vàng vĩ đại nhất lịch sử, gây tranh cãi vì fan phải trả tiền để bỏ phiếu

Khác với giải thưởng Quả bóng vàng thường niên, B.O.A.T. không nhằm tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải cụ thể. Thay vào đó, người tham gia lựa chọn danh hiệu Quả bóng vàng ấn tượng nhất trong lịch sử, gắn với một năm cụ thể của từng cầu thủ.

Danh sách ứng viên chỉ gồm 10 huyền thoại từng giành Quả bóng vàng ít nhất 2 lần, bao gồm Messi, Ronaldo, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Alfredo Di Stefano và Karl-Heinz Rummenigge. Theo MARCA, Ronaldo và Messi chiếm toàn bộ 12 vị trí dẫn đầu cuộc bình chọn, trước khi Ronaldo Nazario xuất hiện với danh hiệu Quả bóng vàng năm 2002.

Tranh cãi vì người hâm mộ phải trả tiền để bình chọn

Điều khiến giải thưởng B.O.A.T. gây tranh cãi không chỉ nằm ở kết quả Ronaldo vượt Messi, mà còn ở cách thức tổ chức bình chọn.

Thay vì sử dụng hội đồng nhà báo như giải Quả bóng vàng truyền thống, France Football trao quyền lựa chọn cho người hâm mộ thông qua trang web chính thức của giải thưởng.

Tuy nhiên, mỗi lượt bình chọn có giá 1 euro và người tham gia không bị giới hạn ở một phiếu duy nhất. Theo số liệu được MARCA dẫn lại từ France Football, có 5.009 người tham gia bỏ phiếu nhiều hơn 1 lần. Trong đó, 44 người bỏ từ 10 - 26 phiếu, 300 người bỏ từ 5 - 9 phiếu và 4.665 người bỏ từ 2 - 4 phiếu.

Những con số này đặt ra câu hỏi về tính đại diện của kết quả, bởi người sẵn sàng chi nhiều tiền có thể tạo ra nhiều lượt bình chọn hơn những người chỉ bỏ một phiếu.