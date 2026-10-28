Tương lai của HLV Michael Carrick tại Manchester United vẫn chưa được định đoạt, dù đội bóng đang trải qua chuỗi thành tích đáng thất vọng. Theo The Guardian ngày 27.10, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford quyết định trao thêm cơ hội cho nhà cầm quân 45 tuổi, ít nhất đến trận gặp Chelsea vào thứ bảy tới.

Quyết định được đưa ra bởi Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada, trong đó Wilcox là người chủ trương tiếp tục đặt niềm tin vào Carrick.

Chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm, Carrick vẫn được trao cơ hội

Manchester United vừa thua Bournemouth 0-3 ngay trên sân nhà hôm 25.10, chỉ 4 ngày sau thất bại 1-4 trước Como tại Champions League. Trong 12 trận gần nhất, đội bóng của Carrick chỉ thắng 2 trận, đồng thời bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Manchester United bất ngờ giữ HLV Carrick, nhưng đã nhắm người thay thế?

Tại Ngoại hạng Anh, Manchester United đang đứng thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Dù vậy, Wilcox vẫn muốn Carrick có thêm thời gian cải thiện phong độ và tinh thần toàn đội.

Tuy nhiên, theo The Guardian, một kết quả bất lợi trước Chelsea có thể khiến Carrick mất ghế. Sau trận đấu này, Manchester United sẽ lần lượt gặp Roma tại Champions League và Aston Villa ở Ngoại hạng Anh, trước khi bước vào quãng nghỉ quốc tế kéo dài 2 tuần.

Đây có thể là thời điểm ban lãnh đạo Manchester United đưa ra quyết định cuối cùng. Việc giữ Carrick ở lại cũng được cho là nhằm giúp Wilcox có thêm thời gian tìm kiếm người thay thế.

Manchester United nhắm Eddie Howe, sẵn sàng chi 3 triệu bảng

Theo The Guardian, Eddie Howe là ứng viên hàng đầu được Giám đốc bóng đá Jason Wilcox lựa chọn nếu Manchester United quyết định sa thải Carrick. Nhà cầm quân 48 tuổi cũng được cho là muốn tiếp quản đội bóng chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, Manchester United sẽ phải trả Newcastle khoảng 3 triệu bảng tiền bồi thường do những điều khoản còn hiệu lực trong thỏa thuận chia tay Howe hồi cuối tháng 7. Đội bóng cũng có thể phải chi thêm một khoản phí để đưa các cộng sự của ông, trong đó có trợ lý Jason Tindall, về Old Trafford.

HLV Carrick đang chịu áp lực ngày càng lớn khi M.U đã trải qua chuỗi 7 trận không biết đến chiến thắng ẢNH: REUTERS

Trong khi Wilcox ưu tiên Howe, Giám đốc tuyển dụng Christopher Vivell lại ủng hộ phương án Julian Nagelsmann, HLV 39 tuổi từng dẫn dắt Bayern Munich và đội tuyển Đức.

Trước mắt, Carrick vẫn có cơ hội giữ ghế, nhưng kết quả trận gặp Chelsea có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của ông tại Manchester United.