Web lậu, hàng nhái vẫn tung hoành

Anh Phong (quê Phú Thọ) cho biết, dịp World Cup này, nhiều trận bóng đá diễn ra những lúc anh đang trên đường. Với vài thao tác trên điện thoại, anh tìm được nhiều trang web "lậu" để xem. Các trang này có nhiều quảng cáo hướng người xem đến các trang cá cược.

Trong khi đó, chị Ngọc (P.Phú Diễn, TP.Hà Nội) cho biết, hàng ngày lướt mạng, thấy review các bộ phim hay, chị thường tìm kiếm và xem tại các trang mạng chiếu miễn phí.

Người dùng vẫn dễ dàng tìm đến một trang web "lậu" phát trực tiếp World Cup ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thay vì trả tiền, nhiều người vẫn có thói quen "xem chùa" bất chấp có thể đứng trước những mối lo về bảo mật hoặc bị dẫn dụ tới trò đỏ đen trên mạng.

Trước đó, hồi đầu tháng 3.2026, hệ thống web bóng đá lậu Xoilactv đã bị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá với hàng chục đối tượng bị khởi tố và nhiều tài sản bị kê biên. Tuy nhiên, không lâu sau, nhiều trang web với tên miền gần như tương tự lại xuất hiện ăn theo.

Trên các sàn thương mại điện tử, người dùng rất dễ dàng tìm được những loại túi, ví, đến từ các thương hiệu nổi tiếng với giá chỉ vài trăm ngàn, rẻ hơn nhiều lần hàng chính hãng. Để an toàn, người bán đã che đi phần logo thương hiệu ở gian trưng bày sản phẩm.

Tương tự, trên đường Phan Bá Vành (P.Phú Diễn), áo đấu của các đội bóng Manchester United, Tottenham Hotspur, Real Madrid,… được bày bán công khai với giá chỉ 200.000 đồng, rẻ hơn hàng chính hãng cả chục lần. Các sản phẩm này cũng dễ dàng được tìm thấy trên mạng xã hội.

Không khó để sở hữu áo đấu của các câu lạc bộ nổi tiếng với giá rẻ hơn hàng chính hãng nhiều lần

ẢNH: P.DOANH

Đầu tháng 6 vừa qua, Công an TP.HCM đã khởi tố, điều tra hành vi xâm phạm quyền tác giả với Hoàng Thị Bích Ngọc, 40 tuổi, chủ thương hiệu Vải áo dài Đất Lành khi dùng AI sao chép mẫu thiết kế của thương hiệu khác để sản xuất, kinh doanh quy mô lớn.

Trong khi đó, hành vi cài đặt phần mềm, hệ điều hành "lậu" tại các cửa hàng, siêu thị tại Hà Nội đã có biến chuyển rõ nét sau khi Công an tỉnh Phú Thọ lần đầu khởi tố vụ án các đối tượng về hành vi này cũng vào đầu tháng 6 năm nay.

Tuy nhiên, có không ít cửa hàng vẫn sẵn sàng hỗ trợ, cài các phần mềm không bản quyền cho khách.

Ngày 23.6, trên phố Thái Hà (P.Đống Đa), quản lý một cửa hàng nhỏ tư vấn nhiệt tình cho PV về các dòng máy giá chỉ từ 2 triệu đồng đã cài sẵn Windows "lậu". Người này cho biết: "Bán máy 2 - 3 triệu mà không cài phần mềm, bắt khách mua thêm bản quyền 4 triệu nữa thì ai mua".

Từ chối cài đặt nhưng một cửa hàng trên đường Phú Diễn (P.Phú Diễn) đã hướng dẫn PV mua USB để cửa hàng này copy cho phiên bản đã bẻ khóa về tự cài đặt với giá 250.000 đồng.

Tại các cửa hàng nhỏ, không quá khó để tìm mua những chiếc máy tính đã qua sử dụng giá rẻ, đã cài sẵn hệ điều hành "lậu".

Mới đây nhất, việc phải trả tiền bật nhạc ở quán cà phê khiến nhiều chủ quán ngơ ngác, không biết mình vi phạm dù nhiều quốc gia đây là việc hiển nhiên.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, thu giữ hàng hóa vi phạm ẢNH: CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN

Quyết liệt hành động

Ngày 30.4, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố Báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên toàn cầu, trong đó tiếp tục đưa Việt Nam vào diện theo dõi ưu tiên về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Chỉ 5 ngày sau, ngày 5.5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây được xem là tín hiệu thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc siết chặt thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Kết quả bước đầu cho thấy chiến dịch đã tạo chuyển biến rõ rệt. Theo báo cáo của Bộ KH-CN ngày 27.5, chỉ sau hơn ba tuần triển khai, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý hành chính 1.146 vụ, khởi tố hình sự 28 vụ. Tổng số tiền xử phạt hơn 12,6 tỉ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 35,7 tỉ đồng, đồng thời phát hiện 28 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình.

Đáng chú ý, chỉ trong 3 tuần ra quân, số vụ xử lý vi phạm hành chính đã cao gấp khoảng 3 lần mức trung bình của một tháng trong năm 2025. Số vụ án bị khởi tố hình sự cũng đã tương đương khoảng 60% tổng số vụ khởi tố của cả năm 2025, phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ từ phát hiện, xử lý hành chính sang áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự đối với các hành vi xâm phạm nghiêm trọng.

Nhưng những câu chuyện trải nghiệm thực tế kể trên của PV Thanh Niên cho thấy, vẫn còn khoảng cách rất dài từ các chỉ đạo thành chuyến biến thực tế trong nhận thức và hành động của xã hội, để cả xã hội phải thực sự coi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là yêu cầu của hội nhập mà còn là nền tảng để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh.