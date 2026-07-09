Bắt lô hàng giả gần 1 tỉ đồng

Ngày 9.7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thông tin về vụ bắt giữ lô hàng đầu kim và kim phun đầu động cơ diesel là hàng giả mạo thương hiệu BOSCH có tổng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Lô hàng giả mạo nhãn hiệu BOSCH bị Cục Quản lý và Phát triển thị trường bắt giữ ẢNH: QUYÊN LƯU

Qua kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Toàn Thùy, tại P.An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, đoàn kiểm tra của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát hiện doanh nghiệp đang bán 1.915 đầu kim (trị giá 517 triệu đồng) và 277 kim phun (trị giá 465 triệu đồng) đầu động cơ diesel ô tô tải mang nhãn hiệu BOSCH.

Khi kiểm tra hóa đơn, đoàn kiểm tra phát hiện dấu hiệu bất thường. Cụ thể, trên sản phẩm có nhãn hiệu BOSCH, trong khi hóa đơn giá trị gia tăng lại ghi tên hàng hóa là "Bloss" và "Boss".

Đại diện doanh nghiệp khai nhận toàn bộ số hàng hóa được mua từ Công ty TNHH Logistics GT, tại P.Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Để xác minh tính hợp pháp của nhãn hiệu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường đã gửi văn bản đến Công ty TNHH Tư vấn THB - đơn vị đại diện theo ủy quyền của Robert Bosch GmbH tại Việt Nam để xác minh tính hợp pháp của nhãn hiệu.

Công ty TNHH Tư vấn THB xác định toàn bộ 1.915 đầu kim và 277 kim phun mang nhãn hiệu BOSCH bị tạm giữ đều là hàng giả mạo nhãn hiệu BOSCH của Robert Bosch GmbH đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường đánh giá, đây là vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tinh vi, đối tượng sử dụng chứng từ với tên hàng hóa khác với nhãn hiệu thể hiện trên sản phẩm nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, che giấu hành vi vi phạm và gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Vụ việc có dấu hiệu hình sự, theo điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2025, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang phối hợp các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.