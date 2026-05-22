Buôn lậu, hàng giả ngày càng tinh vi

Tạm dừng thủ tục hải quan với hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ

Theo ông Đàm Mạnh Hiếu, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và hàng giả có chiều hướng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, nhất là trong bối cảnh xu hướng thương mại điện tử ngày càng tăng. Doanh nghiệp có thể lợi dụng chính sách thông thoáng để thực hiện hành vi vi phạm. Trong đó, nổi lên là vấn đề hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, cũng như uy tín của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ngày 30.4 vừa qua, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã công bố báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 (2026 Special 301 Report) về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (IP) tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ.

Trong báo cáo này, Việt Nam được xác định là "Quốc gia nước ngoài ưu tiên" (Priority Foreign Country - PFC), tức mức xếp loại cảnh báo cao nhất theo cơ chế Đặc biệt 301.

Theo ông Đàm Mạnh Hiếu, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và hàng giả có chiều hướng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn ẢNH: ĐỘC LẬP

Động thái này theo ông Đàm Mạnh Hiếu là tín hiệu cảnh báo quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong bối cảnh yêu cầu về minh bạch, tuân thủ và dữ liệu chuỗi cung ứng ngày càng khắt khe.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công điện số 38 ngày 5.5.2026 yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, từ ngày 7.5 đến 30.5, các lực lượng chức năng sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mục tiêu là tạo chuyển biến rõ rệt trong thực thi pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế.

"Trong đợt cao điểm lần này, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới. Chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa khi có căn cứ rõ ràng là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; bảo đảm số vụ việc tạm dừng thủ tục thông quan và bị xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025", ông Đàm Mạnh Hiếu cho hay.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Phát hiện, xử lý hàng loạt vụ giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Đợt cao điểm vừa qua đã có những vụ điển hình như: Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan Khu vực II đã kịp thời phát hiện hơn 9.300 linh kiện giả mạo các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam trong một lô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái.

Ngày 11.5.2026, Viện Sở hữu trí tuệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông báo kết quả giám định lô hàng nhập khẩu do Đội Kiểm soát Hải quan trưng cầu giám định, xác định hơn 9.300 sản phẩm là hàng giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Lô hàng trên do Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu T.M, có địa chỉ tại phường Phú Thạnh, TP.HCM mở tờ khai nhập khẩu qua cảng Cát Lái.

Theo khai báo hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu 71.200 đơn vị sản phẩm gồm bạc đạn, thân lắp ổ đũa các loại mang nhãn hiệu CUXB, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%. Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng và phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến giả mạo nhãn hiệu.

Kết quả phát hiện 9.352 sản phẩm gồm ổ bi, ổ đũa, thân ổ và nắp ổ bi mang các nhãn hiệu Koyo, NTN, NSK, Asahi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Hiện Đội Kiểm soát Hải quan đang tiếp tục xác định trị giá tang vật và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.