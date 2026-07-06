Quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ

Phát hiện gần hàng ngàn vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hàng trăm tỉ đồng

Theo Chi cục Hải quan Khu vực II, đơn vị đã chủ động triển khai các kế hoạch kiểm soát hải quan theo chuyên đề, tăng cường thu thập, phân tích thông tin, quản lý rủi ro và kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm có nguy cơ cao về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Việc kết hợp giữa kiểm tra thực tế hàng hóa, ứng dụng công nghệ, soi chiếu container cùng công tác phối hợp với các lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm.

Kết quả, trong thời gian từ ngày 15.12.2025 đến ngày 14.6.2026, toàn Chi cục đã phát hiện 3.347 vụ vi phạm trên địa bàn quản lý, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 4.137 tỉ đồng. Trong đó, lực lượng hải quan đã xử phạt vi phạm hành chính 3.327 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 162 tỉ đồng, gồm hơn 43 tỉ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính và gần 119 tỉ đồng tiền ấn định thuế.

Lô hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị Hải quan Khu vực II bắt giữ ẢNH: TH

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan Khu vực II đã chuyển 11 vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định và kiến nghị khởi tố.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng giả tiếp tục được Hải quan Khu vực II xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng cũng như giữ gìn môi trường cạnh tranh lành mạnh. Trong nửa đầu năm, đơn vị đã phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ và hàng giả, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 4,13 tỉ đồng. Các vụ việc chủ yếu tập trung vào hành vi xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, qua đó góp phần ngăn chặn hàng hóa giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thâm nhập thị trường.

Thu ngân sách đạt 52,12% chỉ tiêu pháp lệnh

Những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những điểm nhấn của Chi cục Hải quan Khu vực II trong 6 tháng đầu năm 2026. Nhờ vậy, mặc dù kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục chịu tác động của nhiều yếu tố bất ổn, Chi cục Hải quan Khu vực II đã chủ động triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch hành động ngay từ đầu năm nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Hải quan Cái Mép (Chi cục Hải quan Khu vực II) phát hiện lô hàng giả nhãn hiệu AVENGERS ẢNH: TH

Trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế và lưu lượng hành khách xuất nhập cảnh trên địa bàn quản lý tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu, số lượng doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, lưu lượng tàu bay, tàu biển và hành khách xuất nhập cảnh đều tăng so với cùng kỳ năm trước, góp phần hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Theo Hải quan Khu vực II, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn TP.HCM đạt 114,88 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng 7,81 tỉ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt hơn 5,237 tỉ USD, tăng 4,51%. Nhờ vậy, công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Đến hết ngày 30.6, tổng thu ngân sách toàn Chi cục đạt khoảng 92.000 tỉ đồng, bằng 52,12% chỉ tiêu pháp lệnh, 46% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2025.

Công chức Chi cục Hải quan Khu vực II lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm trong cải cách thủ tục hành chính ẢNH: TH

Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, Chi cục Hải quan Khu vực II tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại theo chỉ đạo của các cấp và thực hiện nghiêm các chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đơn vị có 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, lưu trữ điện tử theo quy định. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận, giải quyết đúng hạn hơn 16.000 hồ sơ, góp phần tiết kiệm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Việc ứng dụng kiểm tra hàng hóa qua máy soi giúp Hải quan Khu vực II giảm thời gian thông quan đối với hàng hóa XNK ẢNH: TH

Đặc biệt, công tác tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, Hải quan Khu vực II đã tổ chức 20 hội nghị đối thoại tại các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu. Thông qua các hoạt động đối thoại, nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố vai trò đồng hành của cơ quan hải quan đối với cộng đồng doanh nghiệp.