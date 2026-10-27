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    Quả bóng vàng 2026: Harry Kane vượt mặt Yamal, Mbappe, viết lại lịch sử bóng đá Anh

    Quả bóng vàng 2026: Harry Kane vượt mặt Yamal, Mbappe, viết lại lịch sử bóng đá Anh

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Harry Kane xuất sắc giành Quả bóng vàng 2026 sau khi vượt qua Lamine Yamal và Kylian Mbappe. Tiền đạo 33 tuổi cũng trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm nhận danh hiệu danh giá này.

    Harry Kane đã giành Quả bóng vàng nam 2026 tại lễ trao giải diễn ra ở nhà hát London Palladium, thủ đô London (Anh), rạng sáng 27.10 theo giờ Việt Nam.

    Theo tờ The Guardian, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich đã vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Lamine Yamal của Barcelona và Kylian Mbappe của Real Madrid để giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

    Chiến thắng này giúp Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng vàng. Đây cũng là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền đạo 33 tuổi, sau nhiều năm thi đấu nổi bật nhưng chưa từng được vinh danh ở giải thưởng này.

    Quả bóng vàng 2026: Harry Kane vượt mặt Yamal, Mbappe, viết lại lịch sử bóng đá Anh

    Khi tên Kane được công bố, khán phòng tại London Palladium đã vang lên những tiếng reo hò. Đứng trên sân khấu nhận giải, đội trưởng đội tuyển Anh không giấu được xúc động.

    "Cuộc cạnh tranh năm nay thực sự rất khó khăn, với những cầu thủ xuất sắc mà tôi phải đối đầu. Tôi gần như không nói nên lời. Được nhận giải thưởng ngay tại London khiến khoảnh khắc này càng đặc biệt hơn", Kane chia sẻ.

    Tiền đạo của Bayern Munich cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, HLV và những người đã đồng hành cùng anh trong sự nghiệp.

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