



London lần đầu đăng cai lễ trao giải Quả bóng vàng

Theo lịch công bố, lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 (Ballon d'Or) diễn ra lúc 3 giờ ngày 27.10 theo giờ Việt Nam tại nhà hát London Palladium, thủ đô London (Anh). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, sự kiện do tạp chí France Football tổ chức được đưa ra khỏi Paris (Pháp).

Việc lựa chọn London mang ý nghĩa đặc biệt khi giải thưởng năm nay kỷ niệm 70 năm ra đời. Năm 1956, huyền thoại người Anh Stanley Matthews trở thành chủ nhân đầu tiên của Quả bóng vàng. Vì vậy, việc tổ chức lễ trao giải tại thủ đô nước Anh được xem là dịp để tôn vinh cột mốc lịch sử của giải thưởng.

Bên cạnh danh hiệu Quả bóng vàng nam, buổi lễ còn vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc ở nhiều hạng mục, gồm Quả bóng vàng nữ, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất và CLB xuất sắc nhất ở cả bóng đá nam lẫn nữ.

Danh hiệu Quả bóng vàng nam như thường lệ vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm ẢNH: REUTERS

Tâm điểm của đêm gala vẫn là cuộc cạnh tranh cho danh hiệu Quả bóng vàng nam. Sau khi Ousmane Dembele được vinh danh năm 2025, người hâm mộ đang chờ đợi chủ nhân tiếp theo của giải thưởng. Đặc biệt, việc World Cup 2026 diễn ra trong giai đoạn xét giải khiến thành tích ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành một yếu tố đáng chú ý trong cuộc đua.

Theo thể thức bình chọn, các ứng viên được đánh giá dựa trên màn trình diễn cá nhân, thành tích tập thể và tinh thần fair-play. Hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao đại diện cho các quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA sẽ lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất từ danh sách 30 đề cử.

Harry Kane và Lamine Yamal: Cuộc đua khó lường

Harry Kane là một trong những ứng viên nổi bật nhất nhờ hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong màu áo Bayern Munich. Tiền đạo người Anh được cho là ghi 73 bàn sau 65 trận trong giai đoạn xét giải, qua đó khẳng định vị thế của một trong những chân sút hàng đầu thế giới.

Không chỉ duy trì phong độ cao ở cấp CLB, Harry Kane còn cùng đội tuyển Anh giành vị trí thứ ba tại World Cup 2026. Khả năng săn bàn ổn định, những thống kê cá nhân nổi bật và vai trò thủ lĩnh giúp chân sút sinh năm 1993 có cơ sở cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ.

Harry Kane là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng nam 2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Harry Kane là Lamine Yamal. Ngôi sao trẻ của Barcelona có một mùa giải đáng nhớ khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, đồng thời giành La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha ở cấp CLB.

Nếu được trao Quả bóng vàng, Yamal sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành danh hiệu này. Theo những thông tin được công bố trước lễ trao giải, anh có thể lập kỷ lục ở tuổi 19, vượt qua cột mốc của Ronaldo Nazario, người từng nhận giải năm 1997 khi 21 tuổi.

Dẫu vậy, hành trình của Yamal không hoàn toàn thuận lợi. Vấn đề thể lực trước World Cup có thể ảnh hưởng đến đánh giá về màn trình diễn của anh. Bên cạnh đó, việc những đồng đội như Rodri, Pau Cubarsi và Unai Simon được vinh danh ở các hạng mục cá nhân tại World Cup cũng cho thấy thành công của Tây Ban Nha không chỉ đến từ một ngôi sao.

Messi, Mbappe có thể tạo bất ngờ?

Ngoài Harry Kane và Yamal, Lionel Messi cùng Kylian Mbappe cũng là những cái tên không thể bỏ qua. Dù cơ hội được đánh giá thấp hơn, cả hai vẫn sở hữu những thành tích đủ sức thu hút sự chú ý của hội đồng bình chọn.

Ở tuổi 39, Messi tiếp tục chứng minh giá trị bằng màn trình diễn tại World Cup 2026 và chức vô địch MLS cùng Inter Miami. Kinh nghiệm, tầm ảnh hưởng và những đóng góp cho đội tuyển Argentina giúp siêu sao này vẫn được nhắc đến trong cuộc đua. Tuy nhiên, khả năng Messi giành thêm một Quả bóng vàng sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách hội đồng đánh giá thành tích của anh so với các ứng viên trẻ hơn.

Mbappe cũng là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng nam. Dù vậy, khả năng tiền đạo Real Madrid giành chiến thắng là không cao ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Mbappe có một mùa giải nổi bật về khả năng ghi bàn nhưng thiếu những danh hiệu tập thể lớn cùng Real Madrid trong giai đoạn xét giải. Tiền đạo người Pháp vẫn gây ấn tượng bằng các thống kê cá nhân tại Champions League và World Cup, song thành tích của đội tuyển Pháp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể ảnh hưởng đến cơ hội cạnh tranh của anh.