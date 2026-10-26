AFC công bố nóng lịch thi đấu mới nhất Asian Cup 2027, lộ diện kênh phát có đội tuyển Việt Nam

Asian Cup 2027 diễn ra trong khung giờ phù hợp cho người hâm mộ Việt Nam

Trong thông báo, AFC cho biết: "Asian Cup 2027 lần đầu tiên được đăng cai tổ chức tại Ả Rập Xê Út, hành trình chinh phục đỉnh vinh quang tại kỳ giải thứ 19 của giải đấu danh giá nhất châu Á sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 7.1.2027. Trận khai mạc đầy hứa hẹn sẽ diễn ra tại thủ đô Riyadh, trên sân vận động King Fahd Sports City với sức chứa 72.000 chỗ ngồi, giữa đội chủ nhà Ả Rập Xê Út và Palestine vào lúc 20 giờ, theo giờ địa phương (khoảng 0 giờ ngày 8.1.2027, giờ Việt Nam)".

AFC chính thức công bố khung thời gian và địa điểm tổ chức các trận đấu Asian Cup 2027 Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

Tại vòng bảng Asian Cup 2027 với sự góp mặt của 24 đội tuyển sẽ khép lại vào ngày 20.1.2027. Tiếp đó, vòng 16 đội sẽ bắt đầu sau đó hai ngày; vòng tứ kết diễn ra vào ngày 28 và 29.1.2027; vòng bán kết tổ chức vào ngày 1 và 2.2.2027.

Asian Cup 2027 sẽ đi đến hồi kết bằng trận chung kết đầy kịch tính vào lúc 20 giờ ngày 5.2.2027 (0 giờ ngày 6.2.2027, giờ Việt Nam) tại sân vận động King Fahd Sports City - nơi tân vương của bóng đá châu Á sẽ chính thức lộ diện, cũng theo AFC.

Đối thủ Asian Cup 2027 đồng loạt tăng tốc, đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gì?

"Việc phân bổ địa điểm và ấn định thời gian thi đấu trong lịch trình này đã cân nhắc kỹ lưỡng các yêu cầu về thương mại, phát sóng, cũng như các phương án tổ chức tại địa phương nhằm thu hút khán giả và nâng cao trải nghiệm cho người hâm mộ", AFC nhấn mạnh.

Asian Cup 2027 được tổ chức trên 8 sân vận động tại 3 thành phố sẽ là nơi diễn ra tổng cộng 51 trận đấu, trong đó có 5 sân tại Riyadh, 2 sân tại Jeddah và 1 sân tại Al Khobar.

Lịch thi đấu chính thức Asian Cup 2027 do AFC công bố ngày 26.10 Ảnh: Chụp màn hình the-afc.com

Theo AFC công bố, Asian Cup 2027 thi đấu trong các khung giờ, theo giờ Việt Nam lần lượt là 17 giờ 30, 20 giờ 30, 23 giờ 30 và 0 giờ ngày hôm sau. Trong đó, chỉ có 3 trận diễn ra vào lúc 0 giờ, gồm trận khai mạc giữa Ả Rập Xê Út gặp Palestine. Trận bán kết 2 và trận chung kết.

Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở khung giờ đẹp cho người hâm mộ thưởng thức

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E sẽ ra quân với trận gặp UAE tại Riyadh vào lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027. Gặp Hàn Quốc cũng tại Riyadh lúc 17 giờ 30 ngày 15.1.2027. Và trận cuối vòng bảng quyết định với Yemen tại Jeddah lúc 20 giờ 30 ngày 20.1.2027.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại thi đấu trong tháng 11 để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, với 2 trận giao hữu gặp Kyrgyzstan và đội Đài Loan Ảnh: Ngọc Linh

Hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á nằm chung bảng F là Indonesia và Thái Lan cùng Nhật Bản và Qatar cũng thi đấu khung giờ rất đẹp.

Lượt 1 ngày 11.1.2027, Indonesia gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, Thái Lan gặp Qatar lúc 23 giờ 30. Lượt 2 ngày 16.1.2027, Thái Lan gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, Indonesia gặp Qatar lúc 23 giờ 30; và lượt cuối vòng bảng ngày 20.1.2027, Qatar gặp Nhật Bản lúc 17 giờ 30, còn Indonesia đại chiến Thái Lan cùng lúc 17 giờ 30.

Trận quyết đấu giữa Indonesia và Thái Lan cũng có thể quyết định cho cơ hội 1 trong 2 đội có khả năng đi tiếp vào vòng 16 đội với vị trí 1 trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Đại diện còn lại của Đông Nam Á là Singapore nằm ở bảng D cùng Úc, Tajikistan và Iraq. Singapore ra quân gặp Úc lúc 17 giờ 30 ngày 9.1.2027, gặp Tajikistan lúc 23 giờ 30 ngày 14.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp Iraq lúc 17 giờ 30 ngày 19.1.2027.

Asian Cup 2027 sẽ phát trên TV360.