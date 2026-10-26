Thêm trận đấu có Ronaldo bị hoãn tại Ả Rập Xê Út, ảnh hưởng đến Asian Cup 2027?

Ả Rập Xê Út làm rõ diễn biến, xác nhận đảm bảo an ninh kể cả Asian Cup 2027

Trong thông báo hoãn trận đấu Al Nassr gặp Al Wasl dự kiến diễn ra ngày 26.10, AFC không công bố lý do. AFC chỉ cho biết ngắn gọn: 'Trận đấu đã được dời lại sang một ngày khác. Ngày thi đấu mới và thời gian bắt đầu sẽ được xác nhận và thông báo trong thời gian thích hợp".

Lần thứ hai, trận đấu có Ronaldo trên sân Al Awwal Park là sân tổ chức Asian Cup 2027 và có đội tuyển Việt Nam thi đấu đã bị hoãn Ảnh: Reuters

Theo báo chí Ả Rập Xê Út, việc hoãn trận đấu này là vì CLB Al Wasl của UAE đã không đến Ả Rập Xê Út đúng lịch trình, viện lý do "việc đi lại đến Riyadh khó khăn". Al Wasl đã thông báo đến AFC và đề nghị hoãn trận đấu, cuối cùng đã được chấp nhận.

Cùng ngày 26.10, Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) ra thông báo phản ứng, cho rằng việc hoãn trận đấu Al Nassr gặp Al Wasl trên sân Al Awwal Park là sự đơn phương. SAFF sẵn sàng hỗ trợ mọi hành động pháp lý dành cho Al Nassr cần thực hiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Sân Al Awwal Park của Al Nassr là 1 trong 8 sân vận động tại 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Khobar của Ả Rập Xê Út đăng cai tổ chức các trận đấu tại Asian Cup 2027. Tại đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận thi đấu ở ngày ra quân tại bảng E gặp UAE lúc 20 giờ 30 ngày 11.1.2027 (giờ Việt Nam).

Theo nhà báo John Duerden: "Việc tiếp tục hoãn trận đấu tại Ả Rập Xê Út và ngay tại sân vận động sẽ tổ chức Asian Cup 2027, tiếp tục làm dấy lên sự lo ngại về tình trạng giải đấu sẽ bị hoãn. Asian Cup diễn ra vào đầu tháng 1.2027, nhưng với tình hình hiện nay vẫn rất khó lường, mọi thứ đang mỗi lúc càng trở nên bấp bênh, trừ khi sắp tới đây sẽ có diễn biến thay đổi đáng kể".

Tuy nhiên, SAFF đã làm rõ yếu tố cho rằng, vì sự bất ổn an ninh tại Ả Rập Xê Út đã dẫn tới quyết định hoãn trận đấu của AFC từ yêu cầu CLB Al Wasl là không đúng sự thật.

"SAFF phối hợp với CLB Al Nassr và các cơ quan liên quan, đã nỗ lực hoàn tất mọi thủ tục và sắp xếp cần thiết để đón tiếp phái đoàn của CLB Al Wasl, bao gồm cấp giấy phép bay, cung cấp tất cả các yêu cầu về tổ chức và hậu cần, đồng thời thông báo cho AFC thông qua thư chính thức. Đây còn là việc phối hợp với Liên đoàn Bóng đá UAE và Al Wasl, đồng thời thông báo cho họ về việc hoàn tất mọi thủ tục và sẵn sàng đón phái đoàn", thông báo của SAFF ngày 26.10 cho biết.

Asian Cup 2027 chỉ còn hơn 70 ngày nữa là khai mạc Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

"Hơn nữa, các giám sát trận đấu và nhóm trọng tài được chỉ định đã đến Riyadh sớm hơn để chuẩn bị tiến hành trận đấu theo ngày dự kiến, điều này xác nhận việc hoàn tất các thỏa thuận liên quan đến việc tổ chức trận đấu.

Trong bối cảnh này, SAFF khẳng định hỗ trợ hoàn toàn cho Al Nassr và tất cả các CLB Ả Rập Xê Út tham gia các giải đấu bên ngoài, đồng thời sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ và tư vấn cần thiết trong bất kỳ biện pháp quản lý nào mà các CLB thực hiện để bảo vệ quyền lợi của họ", thông báo của SAFF nhấn mạnh thêm.

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Saudi Pro League chưa quyết định bàn thắng thứ 982 của Ronaldo

Theo báo chí Ả Rập Xê Út, Ủy ban trọng tài của SAFF họp ngày 25.10 để xem xét bàn thắng của Ronaldo ghi trong trận Al Nassr thắng Al Faisaly với tỷ số 3-1 ngày 23.10 có đúng là bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp của danh thủ này, hay chỉ là bàn đá phản lưới nhà.

Xung quanh bàn thắng gây tranh cãi này, ban tổ chức Saudi Pro League dựa trên báo cáo trận đấu của trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Ronaldo. Nhưng trang Trung tâm trận đấu của FIFA và các hãng thống kê hàng đầu thế giới gồm Opta và Sofascore, sau khi xem xét kỹ lưỡng tình huống đã công nhận đó là bàn phản lưới nhà của cầu thủ Andrei Girotto (CLB Al Faisaly).

Mặc dù vậy, Ủy ban trọng tài của SAFF sau cuộc họp ngày 25.10 vẫn chưa quyết định về bàn thắng. Các nguồn tin cho biết vụ việc đã được chuyển đến cơ quan liên quan của FIFA để xem xét và chưa có quyết định cuối cùng nào được công bố. Điều này xảy ra sau khi ủy ban trọng tài kết thúc cuộc họp và xem lại thông tin liên lạc giữa trọng tài và VAR kể từ thời điểm bàn thắng được công nhận, theo The Saudi Post.