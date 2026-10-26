Số phận sẽ thôi nghiệt ngã với Harry Kane?

N UỐI TIẾC CỦA K ANE

Trưởng thành từ lò đào tạo Tottenham (gia nhập đội trẻ năm 2004), Harry Kane gắn bó với đội bóng thành London gần trọn những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp (chia tay năm 2023), dù trong tay không có một danh hiệu lớn nào. Anh từng cùng Tottenham vào đến chung kết Champions League 2018 - 2019 và chung kết Cúp Liên đoàn Anh 2020 - 2021, nhưng chưa một lần được nâng cúp.

Ở cấp độ đội tuyển, sự nghiệt ngã Kane phải gánh chịu càng thể hiện rõ hơn. Anh giành Chiếc giày vàng World Cup 2018 với 6 bàn thắng, nhưng đội tuyển Anh dừng bước ở bán kết sau khi thua Croatia. 3 năm sau, Kane đưa đội tuyển Anh vào chung kết EURO 2020 nhưng để thua Ý trên chấm luân lưu. Tại World Cup 2022, anh ghi bàn gỡ hòa bằng một quả phạt đền ở trận tứ kết gặp Pháp, nhưng lại đá hỏng quả phạt đền thứ 2, khiến tuyển Anh dừng bước với thất bại 1-2.

Harry Kane được coi là trung phong toàn diện nhất thế giới ở thời điểm này ẢNH: REUTERS

Trong suốt hành trình ấy, Harry Kane nhiều lần đứng trước cơ hội ra đi để giải cơn khát danh hiệu. Hè 2021, Manchester City theo đuổi quyết liệt, liên tục đưa ra các lời đề nghị, nhưng rốt cuộc thương vụ đổ bể và Kane tuyên bố ở lại. Real Madrid cũng nhiều lần bày tỏ sự quan tâm qua các kỳ chuyển nhượng liên tiếp, nhưng Kane vẫn chọn trung thành với Tottenham. Đến hè 2023, PSG nhập cuộc với một đề nghị được truyền thông Anh mô tả là "khó cưỡng", song đích đến cuối cùng của Kane lại là Bayern Munich.

Quyết định rời Tottenham để đến Bayern Munich, xét trên khía cạnh danh hiệu, đến nay đã được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Kane vô địch Bundesliga ngay mùa giải đầu tiên khoác áo "Hùm xám" và đang tiếp tục gặt hái thành công ở Đức. Nhưng phần thưởng cá nhân cao quý nhất, Quả bóng vàng, mới là thứ nhiều khả năng sẽ không bao giờ đến với anh nếu vẫn ở lại Tottenham.

N HỮNG CON SỐ NÓI LÊN TẤT CẢ

Thống kê từ Opta cho thấy Harry Kane đang có một mùa giải thuộc hàng hiếm có. Mùa 2025 - 2026, anh ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ ai khác đang thi đấu tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Anh đạt hiệu suất trung bình 1,36 bàn/90 phút, quá ấn tượng. Kể từ mùa 2011-2012, thời điểm Lionel Messi sở hữu đến 73 pha lập công, chưa cầu thủ nào ghi nhiều bàn hơn trong một mùa giải cho một CLB thuộc nhóm 5 giải hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, nếu không tính phạt đền, Kane đạt hiệu suất 0,98 bàn/phút, vượt trội so với con số 0,75 của Kylian Mbappe, tính trong nhóm cầu thủ thi đấu trên 1.500 phút.

Trong số 61 bàn đó, 36 bàn đến ở Bundesliga, giúp Kane đoạt Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 2 trong sự nghiệp. Anh chỉ kém Messi (6 lần) và Cristiano Ronaldo (4 lần) về số lần sở hữu danh hiệu này. Ở Champions League, Kane ghi 14 bàn, chỉ kém Mbappe (15 bàn) trong toàn giải, góp công đưa Bayern Munich vào đến bán kết. Còn tại World Cup 2026, anh ghi 6 bàn, đưa đội tuyển Anh vào đến bán kết, chỉ chịu gục ngã trước Argentina của Messi.

Về mặt lịch sử, tính từ các năm diễn ra World Cup kể từ thập niên 1990, chỉ có 2 trường hợp cầu thủ đoạt Quả bóng vàng mà không vô địch Champions League, cũng không phải nhà vô địch thế giới: Hristo Stoichkov (1994) và Messi (2010). Nếu giành danh hiệu Quả bóng vàng, Kane sẽ là trường hợp thứ 3. Đó cũng sẽ là lần đầu tiên một cầu thủ người Anh giành Quả bóng vàng sau 25 năm. Trước đó, những chủ nhân của danh hiệu này đến từ xứ sở sương mù là Kevin Keegan (1978, 1979), Bobby Charlton (1966) và Michael Owen (2001).

Hành trình của Kane có vẻ gắn liền với 2 chữ "nghiệt ngã" khi nhiều lần về nhì cùng Tottenham, về nhì tại EURO 2020 và sớm dừng bước ở nhiều kỳ World Cup. Nhưng nếu các con số thống kê là thước đo đáng tin cậy nhất, số phận nhiều khả năng sẽ mỉm cười với tiền đạo 33 tuổi này. Theo Opta, Kane là người có tỷ lệ giành Quả bóng vàng 2026 cao nhất.