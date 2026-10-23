AFC thông qua các sửa đổi quan trọng, Asian Cup tổ chức năm chẵn từ 2032

Asian Cup 2027 là chu kỳ năm lẻ cuối cùng

"Trước những tình huống đặc biệt phát sinh từ các thay đổi sắp tới của FIFA đối với lịch thi đấu quốc tế, và sau khi tham vấn cơ quan quản lý bóng đá thế giới, các sửa đổi này bao gồm những quy định quản trị chuyển tiếp nhằm đảm bảo sự đồng bộ liên tục giữa chu kỳ bầu cử và chu kỳ các giải đấu của AFC", trang the-AFC.com của Liên đoàn Bóng đá châu Á cho biết ngày 23.10.

Asian Cup 2027 tổ chức tại Ả Rập Xê Út là chu kỳ giải năm lẻ cuối cùng của bóng đá châu Á, theo the-AFC.com Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

"Với sự thay đổi trong lịch thi đấu thể thao quốc tế, Asian Cup sẽ chuyển từ chu kỳ các năm lẻ sang các năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032.

Khung quản trị mới được sửa đổi đảm bảo rằng các kỳ bầu cử của AFC vẫn sẽ đồng bộ với thời điểm tổ chức giải đấu hàng đầu dành cho các đội tuyển quốc gia của AFC. Điều này cho phép Ban Chấp hành AFC duy trì sự giám sát đối với công tác tổ chức giải đấu vào những thời điểm then chốt, từ đó đảm bảo sự ổn định và nhất quán giữa các chức năng ra quyết định điều hành và các hoạt động thực tiễn của liên đoàn", the-AFC.com cho biết thêm.

Cũng theo the-AFC.com, phát biểu tại Đại hội AFC - nơi đã nhất trí thông qua các sửa đổi quan trọng này - Chủ tịch AFC cho biết: "Quyết định của quý vị ngày hôm nay củng cố công tác quản trị của chúng ta, đảm bảo các quy định luôn vững chắc, minh bạch và phù hợp với mục tiêu đề ra, qua đó duy trì sự ổn định và mở ra một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho bóng đá châu Á".

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"Chúng ta hãy cùng tập trung hoàn toàn vào lợi ích chung của bóng đá châu Á, tiếp tục chứng minh cho thế giới thấy nền tảng đích thực của một liên đoàn kiểu mẫu - một tổ chức minh bạch trong quản trị, đoàn kết trong mục tiêu và có tầm nhìn bao trùm", Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa nhấn mạnh.

Chủ tịch AFC (giữa) và đoàn đại biểu cấp cao VFF tại đại hội bất thường của AFC Ảnh: VFF

AFC cam kết ủng hộ Chủ tịch FIFA Infantino tái tranh cử

Ông Shaikh Salman cũng khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của AFC dành cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chiến dịch tái tranh cử của ông.

Chủ tịch AFC giải thích thêm: "Sức mạnh lớn nhất của chúng ta nằm ở sự đoàn kết. Tất cả chúng ta đều đã thấy những cột mốc lịch sử mà bóng đá châu Á có thể đạt được khi chúng ta sát cánh bên nhau.

Hành trình đáng kinh ngạc và những thành tựu lịch sử của bóng đá châu Á bắt nguồn sâu xa từ mối quan hệ đối tác bền chặt, sự tin tưởng và tầm nhìn chung mà chúng ta cùng chia sẻ như một đại gia đình đoàn kết. Khi hướng tới một tương lai tươi sáng và giàu tính cạnh tranh hơn, sự đoàn kết vẫn là thế mạnh lớn nhất của chúng ta. Chúng ta sẵn sàng tiến về phía trước, cùng chung sức ủng hộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino".

Theo quy định hiện hành, các cuộc bầu cử cho những vị trí lãnh đạo chủ chốt của AFC (theo các điều 32.1(a) đến 32.1(e) trong điều lệ AFC) sẽ diễn ra vào năm 2027. Tuy nhiên, nhờ áp dụng điều khoản chuyển tiếp mới, những người trúng cử sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ từ ngày 1.1.2028 cho nhiệm kỳ 2028 - 2032.

Các thành viên hiện tại - những người đã được bầu cho nhiệm kỳ 2023 - 2027 - sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò của mình cho đến hết năm 2027, đúng theo nhiệm kỳ hiện hành. Thông tin chi tiết hơn về các cuộc bầu cử tại AFC sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp, theo the-AFC.com.