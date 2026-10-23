Nóng: AFC tuyên bố, châu Á ủng hộ ông Infantino tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA

AFC thay đổi quyết định?

"Tôi xin khẳng định lại cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc ủng hộ ông và vai trò lãnh đạo của ông, khi ông tìm kiếm một nhiệm kỳ mới với tư cách là Chủ tịch FIFA", ông Sheikh Salman phát biểu trong phần khai mạc tại đại hội bất thường của AFC ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 23.10, nơi ông Infantino cũng có mặt, theo Reuters.

Đoàn đại biểu VFF gặp gỡ và trao đổi cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại đại hội AFC Ảnh: VFF

AFC chính thức ủng hộ ông Infantino tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA Ảnh: Reuters

"Tôi thấy ông đã đến thăm rất nhiều quốc gia tại châu Á. Tôi cũng đã trao đổi với nhiều thành viên trong châu lục này. Tôi hiểu tâm tư của ông, và tôi thấy rõ cam kết của ông. Sự ủng hộ dành cho ông Infantino là hoàn toàn rõ ràng", Chủ tịch AFC nhấn mạnh thêm.

Trước đó, vào ngày 10.8, ba liên đoàn châu lục gồm AFC (châu Á), UEFA (châu Âu) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) viết chung một tâm thư kêu gọi Chủ tịch FIFA Infantino từ chức trong êm đẹp và không tái tranh cử. Vụ việc xảy ra sau khi ông Infantino công bố chương trình FIFA Forward Enterprise đầy tranh cãi, sự kiện được cho là "bán cổ phần World Cup" cho các nhà đầu tư tư nhân.

Vào ngày 16.10, sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich (Thụy Sĩ), Chủ tịch FIFA Infantino đã lên tiếng xin lỗi "vì những sai sót liên quan đến công tác truyền thông và tham vấn" đối với chương trình FIFA Forward Enterprise.

Chủ tịch AFC (giữa) và đoàn đại biểu cấp cao VFF tại đại hội bất thường của AFC Ảnh: VFF

Ông cho biết thêm rằng, giải thưởng "FIFA Peace Prize" (Giải thưởng Hòa bình FIFA) sẽ được xem xét lại. Đồng thời, Bộ luật Kỷ luật của FIFA cũng sẽ được sửa đổi để ngăn chặn việc đình chỉ các án phạt tự động cấm thi đấu một trận - một vấn đề nảy sinh từ trường hợp của cầu thủ Flo Balogun (Mỹ) trong thời gian diễn ra World Cup 2026 gây tranh cãi.

Chủ tịch FIFA Infantino cũng công bố kế hoạch tăng ngân quỹ phát triển của FIFA lên 6,35 tỉ USD cho giai đoạn 2027 - 2030; theo đó, mỗi liên đoàn thành viên trong số 211 liên đoàn thành viên của FIFA, bao gồm cả bóng đá Việt Nam, sẽ nhận được khoản kinh phí lên tới 25 triệu USD (khoảng 646,8 tỉ đồng) trong 4 năm.

Đề xuất này được đưa ra sau khi World Cup 2026 đạt được kết quả thương mại khả quan, với mục tiêu thúc đẩy đầu tư vào bóng đá nữ, bóng đá trẻ, cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển dài hạn.

Theo nhà báo Ben Jacobs: "Những đề xuất và thay đổi của Chủ tịch FIFA không khiến tất cả các thành viên tham dự cuộc họp Hội đồng FIFA đều hài lòng. Tuy nhiên, ông Infantino vẫn ở một vị thế thuận lợi để tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch FIFA, bất chấp việc UEFA (châu Âu) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một ứng viên khác để cạnh tranh với ông".

Chủ tịch FIFA Infantino từng bị sức ép từ chức cực lớn từ 3 liên đoàn châu lục gồm AFC (châu Á), UEFA (châu Âu) và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe). Tuy nhiên, ông đã thay đổi tình hình ngoạn mục Ảnh: Reuters

Chủ tịch FIFA đã đảo ngược tình thế ngoạn mục

Với việc Chủ tịch AFC lần đầu tiên công khai xác định tiếp tục ủng hộ ông Infantino trong nỗ lực tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới. Cho thấy, ông Infantino đang dần đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục.

Trước đây, sau khi có thông tin AFC cùng UEFA và CONCACAF viết chung tâm thư kêu gọi ông Infantino từ chức, đã xảy ra sự bất đồng lớn. Trong đó, một số liên đoàn thành viên của AFC công khai ủng hộ ông Infantino, nhiều liên đoàn khác chọn sự im lặng. Trong khi, thông tin gần đây cũng tiết lộ, dù AFC cùng UEFA và CONCACAF viết chung tâm thư, nhưng không có chữ ký của Chủ tịch AFC đã làm dấy lên tính xác thực của bức thư.

Diễn biến gần đây, sau khi Chủ tịch FIFA Infantino lên tiếng xin lỗi về chương trình FIFA Forward Enterprise từng gây ra phản ứng dữ dội. Ông cũng khẳng định, chương trình này vốn đã bị rút lại và nay được xác nhận là sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn, không bao giờ được triển khai dưới bất kỳ hình thức nào.

Về kế hoạch tăng ngân quỹ phát triển của FIFA và chi cho các liên đoàn thành viên, sẽ chờ thông qua các bước phê duyệt tiếp theo, bao gồm cả việc được thông qua tại Đại hội FIFA lần thứ 77 vào tháng 3.2027. Tại sự kiện này, cũng sẽ diễn ra cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới. Với sự ủng hộ chính thức từ AFC, ông Infantino nhiều khả năng sẽ tái đắc cử Chủ tịch FIFA một lần nữa.

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