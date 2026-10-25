Messi không thể giúp Inter Miami thắng trận dù bay hàng ngàn km để kịp có mặt

Messi đã bay hàng ngàn km từ Tây Ban Nha về New York (Mỹ)

Messi đến Tây Ban Nha để nhận giải thưởng danh giá Công chúa Asturias hạng mục Thể thao. Anh đã lên máy bay riêng từ sân bay Asturias, di chuyển tới New York ngay sau lễ nhận giải vào ngày 24.10. Messi kịp có mặt cùng CLB Inter Miami để tham dự trận đấu gặp New York Red Bulls tại MLS ngày 25.10 (giờ Việt Nam).

Messi nhận giải thưởng danh giá Công chúa Asturias hạng mục Thể thao ngày 24.10 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, khác với dự đoán, Messi đã được HLV Kily Gonzalez cho ngồi dự bị thay vì ra sân ngay từ đầu trận. Sự vắng mặt của danh thủ này khiến Inter Miami thiếu người dẫn dắt lối chơi quen thuộc. Họ nhanh chóng bị đối thủ dưới cơ New York Red Bulls ép sân và phải sớm nhận bàn thua do bàn phản lưới nhà của Casemiro ngay phút thứ 7.

Trong hiệp 2, HLV Kily Gonzalez đưa Messi vào sân từ phút 55. Sự có mặt của danh thủ người Argentina đã làm thay đổi thế trận, giúp Inter Miami tạo áp lực đáng kể cùng nhiều cơ hội được tạo ra. Đáng tiếc, các đồng đội của anh đều bỏ lỡ, kể cả 2 chân sút hàng đầu Suarez và Berterame đều thi đấu mờ nhạt.

Cuối trận Inter Miami phải nhận tiếp bàn thua do lỗi của thủ môn, giúp Emil Forsberg ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 2-0 cho New York Red Bulls.

Trận thua này không ảnh hưởng đến Inter Miami khi họ vẫn xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông MLS, và đã có suất tham dự vòng play-off MLS Cup. Với Messi, thất bại này khiến anh kết thúc chuỗi ghi bàn hoặc kiến tạo liên tiếp sau 14 trận. Messi hiện ghi 936 bàn và vẫn còn cần ghi đến 64 bàn nữa để đạt mốc 1.000 bàn.

Messi trải qua các ngày bận rộn di chuyển từ Mỹ đến Tây Ban Nha và ngược lại, khiến anh không thể thi đấu trọn vẹn cùng Inter Miami Ảnh: Reuters

HLV giải thích lý do Messi và cả De Paul tham dự các sự kiện bên ngoài sân cỏ

HLV Kily Gonzalez của Inter Miami nói về việc để Messi ngồi dự bị. Ông cho rằng: "Đó là điều đã được thống nhất từ trước. Cậu ấy vừa có một chuyến đi quan trọng với sự thay đổi về nhiệt độ môi trường. Chúng tôi nắm rõ mọi tình hình và đi đến thỏa thuận rằng đây là phương án tốt nhất để tránh nguy cơ chấn thương, vì đội còn một trận đấu nữa vào giữa tuần sau và chúng tôi muốn cậu ấy có thời gian hồi phục".

Về các chuyến đi gần đây của Messi và cả De Paul, HLV Kily Gonzalez giải thích: "Messi và De Paul tự quyết định cuộc sống cá nhân của mình. Điều duy nhất tôi biết là De Paul luôn thể hiện thái độ đúng đắn; dù có thể mắc sai sót, nhưng thái độ thì luôn có đó. Tôi đã biết về chuyến đi của De Paul tới Venezuela, và ngoài việc cùng nhau bảo vệ CLB này, còn có những điều quan trọng hơn, chẳng hạn như gia đình. Không chỉ riêng hai cầu thủ đó, mà toàn bộ đội bóng của tôi đều có quyền ưu tiên cho gia đình mình".

Theo báo chí Mỹ, nhiều người hâm mộ Inter Miami nghi ngờ sự cam kết của Messi và De Paul, sau khi họ thực hiện các chuyến đi tham gia các sự kiện mang tính cá nhân và ảnh hưởng tới thành tích của CLB.

Theo nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA, Messi sẽ trở lại Miami cùng toàn đội trong ngày 25.10. Ngay sau đó, anh sẽ tham dự lễ khai mạc Messi Cup 2026 tại Khu phức hợp Inter Miami.

Điều này cũng chính thức xác nhận Messi không tham dự lễ trao Quả bóng vàng vào ngày 26.10.