Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cảnh báo nguy cơ hoãn Asian Cup 2027 vẫn rất cao

Nhật Bản lo ngại Asian Cup 2027 sẽ hoãn lại một năm

Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto ngày 23.10 đã có cuộc trao đổi với các phóng viên sau đại hội bất thường của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại Tokyo, Nhật Bản. Ông tiết lộ: "Tôi đã có cuộc họp với phía Ả Rập Xê Út, và họ khẳng định rằng ưu tiên hàng đầu của họ là sự an toàn của các cầu thủ, người hâm mộ cùng tất cả những ai tham dự Asian Cup 2027".

Đội tuyển Nhật Bản là ứng cử viên số 1 vô địch Asian Cup 2027. Họ nằm cùng bảng F với Qatar, Thái Lan và Indonesia Ảnh: Reuters

Ông Miyamoto nhận định: "Tuy nhiên, dựa trên những thông tin tôi nắm được từ các bản tin, tình hình vẫn chưa an toàn. Vì vậy, vào thời điểm này, tôi không nghĩ rằng việc tổ chức Asian Cup tại đó là điều dễ dàng.

Nguy cơ hoãn Asian Cup 2027 rất cao. Bất kể Ả Rập Xê Út đã khẳng định cam kết. Nhưng họ cũng cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ cùng AFC để quyết định xem giải đấu có thể tiếp tục diễn ra hay không. Ả Rập Xê Út cũng lưu ý rằng sẽ cần thêm thời gian để đưa ra phương án cuối cùng".

Trước đó, vào tuần trước, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, cho biết việc hoãn giải đấu đến năm 2028 vẫn là một khả năng có thể cân nhắc nếu cần thiết. Tuy nhiên, ban tổ chức địa phương sau đó khẳng định vẫn giữ nguyên lịch trình ban đầu, theo Reuters.

Trong khi đó, cựu Chủ tịch JFA Tajima Kozo, hiện là chủ tịch danh dự của tổ chức này, đề nghị: "Ủy ban Tổ chức và Ủy ban Giải đấu của AFC cần đánh giá tình hình Ả Rập Xê Út, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về Asian Cup 2027 có diễn ra đúng lịch trình hay không. Họ cần thông tin sớm.

Xét đến tình hình hiện tại, có vẻ như mọi thứ không hẳn đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và đã có những nạn nhân thương vong. Ngay cả việc cử đoàn từ Nhật Bản sang thị sát cũng không thể thực hiện được.

Dù vẫn còn một tháng nữa, tôi hy vọng rằng tình hình sẽ cải thiện theo hướng tốt hơn".

Đội tuyển Việt Nam biến động hàng công: Chờ Tiến Linh và Đình Bắc lần đầu song tấu

Ông Tajima Kozo hy vọng tình hình sẽ khả quan ngay trước khi cuộc họp bất thường của Ban Chấp hành AFC diễn ra tại Thái Lan vào tháng 11 - thời điểm dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có tiếp tục tổ chức Asian Cup 2027 hay không.

Asian Cup 2027 tổ chức tại Ả Rập Xê Út là chu kỳ giải năm lẻ cuối cùng của bóng đá châu Á, theo the-AFC.com Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Ả Rập Xê Út cam kết tổ chức Asian Cup 2027 an toàn, đúng lịch trình

Bất chấp những lo ngại, ban tổ chức nước chủ nhà Asian Cup 2027 Ả Rập Xê Út cho đến nay vẫn tin tưởng vào khả năng sẽ tổ chức giải đấu đúng lịch trình (từ 7.1 đến 5.2.2027), an toàn cho tất cả cầu thủ, người hâm mộ và những ai liên quan đến giải đấu.

Ả Rập Xê Út tự tin vì đa số các trận đấu tại Saudi Pro League (giải VĐQG nước này) đều đang diễn ra một cách bình thường, dù vẫn có một số hạn chế nhất định vì tình hình an ninh.

Tính từ khi bất ổn ở Trung Đông xảy ra, Saudi Pro League mới hoãn tổng cộng 4 trận đấu. Ở vòng đấu thứ 10 diễn ra cuối tuần này, chỉ có 1 trận đấu bị hoãn.

Vì vậy, Ả Rập Xê Út vẫn hy vọng thời điểm đến trước cuộc họp bất thường của Ban Chấp hành AFC tại Thái Lan vào tháng 11, tình hình thực sự ổn định trở lại và Asian Cup 2027 sẽ diễn ra đúng lịch trình.