HLV Kompany nhập viện khẩn cấp vì ngã gục trên sân tập, Bayern Munich thông báo nóng

Trực thăng đưa HLV Kompany di cấp cứu

Thông tin HLV Vincent Kompany phải nhập viện khiến người hâm mộ Bayern Munich lo lắng, nhất là khi nhà cầm quân 40 tuổi vừa trải qua những ngày điều trị nhiễm virus. Theo thông báo mới nhất từ Bayern Munich, HLV Kompany cần được chăm sóc y tế sau khi ngã gục trong buổi tập của đội dự bị. Trước đó, ông đã trực tiếp theo dõi buổi tập của đội bóng này khi hoàn thành xong công việc với đội một.

Bayern Munich thông báo ngay sau khi sự việc xảy ra: “HLV trưởng đội một đã theo dõi buổi tập của đội hai. Hiện tại, ông Kompany đang được kiểm tra kỹ lưỡng tại bệnh viện và sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế”.

Đội bóng Đức cũng xác nhận ban huấn luyện sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến tập luyện và thi đấu trong thời gian HLV Kompany vắng mặt.

HLV Vincent Kompany vẫn được các bác sĩ theo dõi sát sao ẢNH: REUTERS

Theo truyền thông Đức, một trực thăng cứu hộ đã xuất hiện khẩn cấp tại trung tâm huấn luyện Sabener Strasse trước khi nhà cầm quân người Bỉ được đưa đến bệnh viện ở Munich.

Giám đốc thể thao Bayern Munich, Max Eberl, nhấn mạnh sức khỏe của HLV Kompany là ưu tiên hàng đầu của đội bóng. Ông Eberl chia sẻ: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo ông ấy hồi phục nhanh chóng. HLV Kompany đang nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ y tế cần thiết, đồng thời sẽ có đủ thời gian để hồi phục”.

HLV Kompany đã có dấu hiệu không khỏe từ tuần trước

Vấn đề sức khỏe của HLV Kompany được chú ý từ trận Bayern Munich thắng RB Leipzig 6-1 hôm 18.10. Theo truyền thông Đức, nhà cầm quân này đã phải nghỉ ngơi trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ giữa hiệp và sau trận đấu. Ông cũng giao việc trả lời phỏng vấn sau trận cho các thành viên ban lãnh đạo đội bóng.

HLV Kompany sau đó vắng mặt trong một số buổi tập và không trực tiếp tham dự họp báo trước trận Bayern Munich gặp Arsenal tại Champions League. Trợ lý Aaron Danks thay ông trả lời truyền thông, và cho biết ưu tiên lúc này là để HLV trưởng nghỉ ngơi và có đủ thời gian hồi phục.

Dù vậy, HLV Kompany vẫn trở lại băng ghế chỉ đạo trong trận Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 hôm 21.10. Sau trận đấu, ông thừa nhận đã nhiễm một loại virus khá nặng và không lắng nghe những tín hiệu cảnh báo từ cơ thể.

“Với tư cách một HLV, bạn luôn muốn làm mọi thứ và hoàn thành mọi việc. Tuần trước, tôi bị nhiễm một loại virus khá nặng và đã không lắng nghe cơ thể mình. Đến một lúc nào đó, cơ thể nói với tôi rằng phải dừng lại”, HLV Kompany chia sẻ.

HLV Kompany xuất hiện ở trận đấu giữa Bayern Munich và Arsenal ở Champions League ẢNH: REUTERS

Theo thông tin được truyền thông Đức đăng tải, tình trạng nhiễm virus còn gây ra những khó chịu liên quan đến vùng mô sẹo cũ, khiến HLV Kompany gặp khó khăn khi thực hiện một số hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, Bayern Munich chưa công bố chẩn đoán chính thức về nguyên nhân khiến ông gục ngã tại sân tập.

Sự việc xảy ra ngay trước chuyến làm khách của Bayern Munich trên sân Freiburg tại Bundesliga (25.10). Trong thời gian HLV Kompany được chăm sóc y tế, ban huấn luyện sẽ đảm nhận công việc chuyên môn của đội bóng.