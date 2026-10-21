Quảng Ngãi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 3 khu vực thuộc Bệnh xá Đức Phổ

Tối 21.10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đang khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ, thuộc xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi).

Nhân chứng cùng lực lượng chức năng băng suối tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) ẢNH: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Theo thông tin từ các nhân chứng từng công tác tại bệnh xá, có 3 khu vực nghi chôn cất khoảng 16 hài cốt liệt sĩ. Các thông tin về vị trí, thời gian hy sinh và di vật của liệt sĩ được cung cấp làm căn cứ phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm.

Cụ thể, khu vực thứ nhất thuộc Bệnh xá Đức Phổ, còn gọi là Bệnh xá Đồng Lớn, tại tổ Đồng Lớn, thôn Nước Đang. Theo thông tin do ông Vũ Quang Trung (nguyên y tá bệnh xá giai đoạn 1972 - 1975) cung cấp, nơi đây có thể có 1 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Ông Trung cho biết liệt sĩ có khả năng quê ở Hà Nội, thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh khoảng tháng 5 hoặc tháng 6.1973. Đây là người được ông trực tiếp chôn cất.

Theo lời kể của nhân chứng, liệt sĩ được quấn bằng võng dù bộ đội. Những di vật đi kèm có một bức ảnh người vợ ôm con gái, mặt sau ghi tên và ngày mất; ngoài ra còn có vỏ ống thuốc chứa mảnh giấy ghi thông tin.

Lực lượng chức năng băng rừng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm ẢNH: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Khu vực thứ hai nằm tại Bệnh xá Hố Sâu, nơi từng điều trị thương binh trong giai đoạn 1971 - 1972, thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm. Các nhân chứng nhận định khu vực này có thể có 7 hài cốt liệt sĩ, nằm tại khu đất trống cách dãy nhà dài từng được sử dụng để điều trị thương binh khoảng 10 m.

Thông tin về vị trí này do ông Vũ Quang Trung và ông Nguyễn Văn Thông, nguyên y sĩ Bệnh xá Đức Phổ cung cấp. Theo các nhân chứng, những phần mộ được bọc bằng tăng hoặc võng dù bộ đội. Mỗi mộ có một vỏ ống thuốc bên trong chứa mảnh giấy ghi thông tin, có thể hỗ trợ việc xác minh danh tính sau khi tìm thấy hài cốt.

Khu vực thứ ba cũng thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, là nơi từng đặt Bệnh xá Hố Ngang trong giai đoạn 1973 - 1974. Theo thông tin do bà Bùi Thị Kim Phụng (nguyên y tá bệnh xá) cung cấp, khu vực có thể có từ 7 - 8 hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng, hy sinh trong giai đoạn 1973 - 1974.

Trong số những liệt sĩ được bà Phụng nhớ lại, có một người tên Hiền, dân tộc Mường. Bà từng trực tiếp chôn cất 3 trong số 8 liệt sĩ tại khu vực này và hiện tham gia dẫn đường, hỗ trợ lực lượng chức năng khảo sát, tìm kiếm.

Phát hiện hài cốt cùng đài radio tại một khu vườn

Liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ngày 18.10, Ban Chỉ huy quân sự xã Mỏ Cày (Quảng Ngãi) huy động 11 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm tại vườn ông Nguyễn Huy Hoàng, thuộc thôn Văn Bân Nam.

Ban Chỉ huy quân sự xã Mỏ Cày phát hiện, quy tập một hài cốt liệt sĩ trong vườn người dân ẢNH: UBND XÃ MỎ CÀY

Sau khi đào tìm trên khu vực rộng khoảng 150 m², sâu 0,8 m, lực lượng chức năng phát hiện 1 bộ hài cốt cùng chiếc đài radio đã phân hủy gần như hoàn toàn.

Sau khi phát hiện, hài cốt được đưa về Nhà văn hóa thôn Văn Bân Nam để lập bàn thờ, tổ chức canh gác và phục vụ các bước xử lý tiếp theo theo quy định.