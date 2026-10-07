Hơn 2.200 mẫu hài cốt liệt sĩ được giám định ADN, mang theo nhiều hy vọng

Sáng 7.10, tại Hội trường Trạm khách T50, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN.

Đại tá Mai Kim Bình, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: LÊ QUỐC

Những mẫu sinh phẩm được bàn giao lần này mang theo hy vọng của nhiều gia đình liệt sĩ đã mong mỏi, chờ đợi suốt nhiều năm. Mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công an tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội ẢNH: HẢI PHONG

Theo Ban Chỉ đạo, qua hơn 2 tháng triển khai, 12 đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã không kể ngày nghỉ, ngày lễ, tổ chức khai quật 13.514 mộ và lấy hơn 9.000 mẫu sinh phẩm.

Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con đã lên đường chiến đấu, trong đó nhiều Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống và hòa mình vào lòng đất mẹ. Đến nay, nhiều liệt sĩ đang an nghỉ tại các nghĩa trang nhưng vẫn chưa xác định được danh tính.

Tỉnh đoàn Quảng Ngãi dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ ẢNH: HẢI PHONG

Trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mỗi phần hài cốt được tìm thấy không chỉ là chứng tích của một thời kỳ lịch sử mà còn là sự trở về của một người con với tên tuổi, quê hương, đồng đội và gia đình.

Công tác đền ơn đáp nghĩa vì thế không chỉ dừng ở việc tưởng niệm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách mà còn là trách nhiệm đưa những người đã hy sinh trở về đúng với danh tính của mình.

Vận chuyển ra sân bay để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung thực hiện chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đưa mẫu sinh phẩm ra xe đi giám định ADN ẢNH: HẢI PHONG

Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ đang chạy đua với thời gian khi những người thân của các anh, từ mẹ, vợ đến những người con, người anh, người em, ngày càng tuổi cao, sức yếu. Vì vậy, việc giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ càng trở nên cấp thiết.

Với hơn 2.200 mẫu sinh phẩm được chuyển đến Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN lần này, Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều liệt sĩ được xác định danh tính, mang lại niềm an ủi cho các gia đình sau nhiều năm mong đợi.

Sau lễ dâng hương, hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đóng trong 6 hộp, đưa lên xe vận chuyển ra sân bay để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, tiếp tục hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.