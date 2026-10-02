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    Thời sựDân sinh

    Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân ở Quảng Ngãi

    Hải Phong
    Hải Phong
    Trong quá trình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vườn phía sau nhà một hộ dân ở phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

    Sáng 2.10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong quá trình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vườn phía sau nhà một hộ dân ở thôn 4 Plei Trum - Đăk Choăh (phường Đăk Cấm), lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

    Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi)

    ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

    Các hài cốt được phát hiện chủ yếu còn răng cùng nhiều mảnh xương vụn. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện cúc áo, các đoạn dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, nhiều viên đạn AK đã bị rỉ sét, 2 xi lanh y tế, nhiều mảnh kim loại, ly nhựa và 2 hộp nhựa màu trắng nghi là vật liệu nổ.

    Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã cất bốc, đưa các hài cốt liệt sĩ về phòng thờ liệt sĩ để bảo quản và tổ chức thờ cúng.

    Phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà dân ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

    Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

    ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

    Sau khi kết thúc đợt tìm kiếm, Đội quy tập mộ liệt sĩ sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan, bàn giao hài cốt liệt sĩ cho UBND phường Đăk Cấm để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

    Trước đó, ngày 30.9, từ thông tin do các nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng xã Ba Động (Quảng Ngãi) đã khai quật và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ. Qua cất bốc, nhiều di vật liên quan đến bộ đội cũng được tìm thấy, gồm cúc áo, tăng, võng dù, dây dù...

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