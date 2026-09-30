Phát hiện tăng, võng, cúc áo cùng 3 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Ngày 30.9, thông tin từ UBND xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết chính quyền địa phương đang chuẩn bị an táng 3 hài cốt liệt sĩ tìm được tại đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên, xã Ba Động. Dự kiến lễ an táng tổ chức vào ngày 5.10.

Trước đó, trong 2 ngày 19 - 20.9, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức mở rộng tìm kiếm tại khu vực đầu nguồn suối Nước No.

Một hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở đầu nguồn suối Nước No, xã Ba Động (Quảng Ngãi) ẢNH: H.PHÁT

Từ thông tin do các nhân chứng cung cấp, lực lượng chức năng đã khai quật và phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ. Qua cất bốc, nhiều di vật liên quan đến bộ đội cũng được tìm thấy, gồm cúc áo, tăng, võng dù, dây dù...

Các di vật được thu thập, bảo quản cùng hài cốt theo quy định để phục vụ công tác xác minh, đồng thời bảo đảm sự trang nghiêm trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo lời kể của các nhân chứng, cách khu vực phát hiện hài cốt vài trăm mét từng có một trạm xá dã chiến. Đây là nơi điều trị, cấp cứu bộ đội bị thương trong quá trình chiến đấu tại các khu vực lân cận, trong khoảng thời gian từ năm 1967 - 1972.

Lực lượng xã Ba Động khai quật tìm hài cốt liệt sĩ ẢNH: .H.PHÁT

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản, hương khói trước khi tổ chức lễ an táng ẢNH: H.PHÁT

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, cho biết việc phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ là kết quả thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các lực lượng chức năng địa phương.

Khu vực đầu nguồn suối Nước No có địa hình hiểm trở, việc đi lại và tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau khi phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ, xã Ba Động đã huy động hơn 20 người thuộc các lực lượng của địa phương tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật.

Tuy nhiên, đến nay lực lượng chức năng chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Công tác tìm kiếm, quy tập sẽ tiếp tục được triển khai theo thông tin từ nhân chứng và các dấu tích còn lại tại hiện trường.