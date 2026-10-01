Nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khai thác từ 1.10

Tối 30.9, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để đưa nút giao Dung Quất (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vào khai thác từ 0 giờ ngày 1.10.

Nút giao Dung Quất trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoàn thiện, chính thức khai thác từ 0 giờ ngày 1.10 ẢNH: A.T

Theo ông Tuấn, các hạng mục đường nhánh, trạm thu phí, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), an toàn giao thông và các điều kiện phục vụ khai thác đã được hoàn thiện.

Trạm thu phí nút giao Dung Quất ẢNH: P.A

Nút giao Dung Quất nằm tại Km101+737,87 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, kết nối tuyến cao tốc với tuyến đường đi Khu kinh tế Dung Quất và mạng lưới giao thông trong khu vực.

Việc đưa nút giao vào khai thác được kỳ vọng tạo kết nối trực tiếp từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến Khu kinh tế Dung Quất và khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa đến các khu công nghiệp, cảng biển và trung tâm logistics được rút ngắn, thuận lợi hơn.

Thu phí ETC, tốc độ tối đa 40 km/giờ

Từ 0 giờ ngày 1.10, các phương tiện qua nút giao Dung Quất phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ tại hiện trường và thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường cao tốc theo cự ly thực tế.

Mức phí được áp dụng theo biểu giá hiện hành của VEC, thực hiện thu phí bằng hình thức điện tử không dừng (ETC).

Tốc độ các phương tiện qua nút giao Dung Quất là 40 km/giờ ẢNH: P.A

Theo quy định khai thác, tốc độ tối đa trên các nhánh của nút giao Dung Quất là 40 km/giờ. Các phương tiện được phép lưu thông trên tuyến chính và các nhánh thuộc phạm vi đường cao tốc theo quy định.

Tuy nhiên, xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ và các phương tiện bị cấm khác không được lưu thông qua khu vực này, ngoại trừ phương tiện phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì theo quy định.

Nút giao nối các tuyến chính trên cao tốc ẢNH: A.T

Sau 8 năm chờ đợi, việc đưa nút giao Dung Quất vào khai thác không chỉ hoàn thiện thêm mạng lưới giao thông kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà còn mở thêm cửa ngõ giao thương cho Khu kinh tế Dung Quất và khu vực phía bắc Quảng Ngãi.