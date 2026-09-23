Hòa Phát Dung Quất muốn ứng vốn, gỡ mặt bằng dự án nhà máy ray đường sắt

Đề xuất cho nhà đầu tư được ứng vốn để mở rộng dự án

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là một trong những dự án công nghiệp ngoài ngân sách có quy mô lớn tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), khởi công ngày 19.12.2025. Tuy nhiên, sau nhiều tháng triển khai, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số điểm nghẽn cần sớm xử lý.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (hàng trước, thứ 2 từ trái sang), kiểm tra mặt bằng dự kiến xây dựng khu tái định cư liên quan dự án sản xuất ray và thép của Hòa Phát Dung Quất ở xã Vạn Tường ẢNH: P.A

Hiện Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất (gọi tắt là Hòa Phát Dung Quất) đang đề xuất mở rộng dự án thêm gần 77 ha, nâng tổng diện tích lên hơn 94 ha. Theo đề xuất, phần mở rộng sẽ bổ sung khoảng 2 triệu tấn thép/năm, đồng thời nâng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng.

Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 9 này và tiếp tục thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Trong bối cảnh dự án bước vào giai đoạn tăng tốc, Hòa Phát Dung Quất đề xuất cho doanh nghiệp được ứng trước kinh phí để nhà nước thực hiện một số hạng mục phục vụ giải phóng mặt bằng như khu tái định cư, di dời, cải táng mồ mả…

Doanh nghiệp cũng cam kết ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với những dự án được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Khu tái định cư Vạn Tường (giai đoạn 1) xây dựng chưa hoàn thiện ẢNH: P.A

Liên quan đề xuất này, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lưu ý cơ chế đối với khoản kinh phí nhà đầu tư ứng trước phải được xác định rõ ngay từ đầu, đặc biệt là căn cứ pháp lý, phương thức khấu trừ và hoàn ứng. Ông Hiển giao cho UBND xã Vạn Tường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và doanh nghiệp chuẩn hóa cơ sở pháp lý ngay từ đầu, để có số liệu cụ thể làm căn cứ khấu trừ cho doanh nghiệp sau này.

Theo Hòa Phát Dung Quất, các dự án trọng điểm của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất đang bước vào giai đoạn triển khai cao điểm. Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc.

Trong khi theo kế hoạch, từ tháng 10.2026, dự án sẽ bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử thiết bị. Vì vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu đưa sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên vào sản xuất trong quý 1.2027.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường thông tin, những vướng mắc còn lại chủ yếu tập trung ở một số trường hợp có tài sản nằm trên cả đất nhà nước và đất của hộ dân. Địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi rà soát từng trường hợp, xác định nguồn gốc, phạm vi đất và thời điểm hình thành tài sản để có cơ sở tính toán giá trị hỗ trợ, đồng thời vận động người dân tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.



