Nút giao Trì Bình trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ thông tuyến vào tháng 10

Tăng tốc trên công trường nút giao với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Những ngày nắng hiếm hoi giữa tháng 9, công trường nút giao Trì Bình kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trở nên nhộn nhịp. Xe cơ giới và công nhân khẩn trương thảm những mét nhựa cuối cùng trên tuyến đường dẫn.

"Chúng tôi tranh thủ trời nắng để thảm nhựa, sau đó còn kẻ vạch, phân làn", một công nhân tại công trường nói.

Vài trăm mét đường nhựa cuối cùng ở nút giao Trì Bình (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được thảm nhựa ẢNH: P.A

Không còn cảnh ngổn ngang như trước, nhiều hạng mục của nút giao đã dần thành hình. Trạm thu phí tự động, trụ điện, lưới thép tại dải phân cách... cơ bản được lắp đặt. Hệ thống chiếu sáng cũng đã hoàn thiện và được vận hành thử.

Theo Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, phần taluy ở hệ thống đường dẫn đang hoàn thiện.

Mái taluy còn phần đoạn cuối cùng ẢNH: P.A

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cho biết những ngày qua trời mưa gây khó khăn cho việc thi công. Vì vậy, khi trời nắng, đơn vị phải tranh thủ huy động nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ.

Trạm thu phí tự động ẢNH: P.A

Đường dẫn phía tây kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: P.A

Từ ngày 19.9, các đơn vị tập trung kẻ sơn đường, vệ sinh mặt bằng và hoàn thiện những phần việc còn lại. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý đường bộ và các bên liên quan sẽ kiểm tra trước khi đưa công trình vào khai thác.

"Nếu không có vướng mắc, nút giao Trì Bình sẽ được đưa vào sử dụng, kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi", ông Tuấn cho biết.

Tuy nhiên, đơn vị thi công lưu ý về nguy cơ sụt lún tại một số vị trí. Theo ông Tuấn, vấn đề này đã được dự báo và theo dõi. Nếu phát sinh sau khi đưa công trình vào khai thác, dự kiến đến khoảng tháng 4 - 5.2027 sẽ xử lý dứt điểm.

Đoạn đường dù hoàn thiện nhưng có nguy cơ sụt lún ẢNH: P.A

Mở cửa cho hàng chục triệu tấn hàng hóa lưu thông

Nút giao Trì Bình được chờ đợi không chỉ bởi công trình này từng dang dở nhiều năm, mà còn bởi vị trí đặc biệt của nó đối với Khu kinh tế Dung Quất.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua nút giao Trì Bình ẢNH: P.A

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tổng mức đầu tư hoàn thiện nút giao này khoảng hơn 300 tỉ đồng.

Công trình được thiết kế liên thông dạng trumpet (loa kèn), cầu vượt bố trí theo hướng đường ngang vượt cao tốc. Các nhánh tách, nhập cao tốc kết nối với tuyến Trì Bình - Cảng Dung Quất, tạo hướng lưu thông trực tiếp vào Khu kinh tế Dung Quất.

Trạm thu phí tự động ở nút giao Trì Bình ẢNH: P.A

Khi nút giao hoàn thành, các doanh nghiệp tại Dung Quất có thêm một tuyến kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo tính toán, thời gian di chuyển bằng đường bộ từ khu vực Dung Quất đến Đà Nẵng có thể rút xuống khoảng 1 giờ, tùy điểm đi và điểm đến.

Với một khu kinh tế tập trung nhiều nhà máy, khu công nghiệp, cảng biển và doanh nghiệp logistics như Dung Quất, sự thay đổi này có ý nghĩa đáng kể đối với việc vận chuyển hàng hóa. Mỗi năm, hàng chục triệu tấn hàng hóa được kỳ vọng có thể khai thác hiệu quả hơn, góp phần chia sẻ áp lực cho vận tải qua cảng biển Dung Quất.

Nút giao Trì Bình mở ra cửa mới cho hàng hóa Khu Kinh tế Dung Quất lưu thông đi Đà Nẵng và nhiều vùng khác ẢNH: P.A

Đặc biệt, Quảng Ngãi đang từng bước hình thành Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất. Theo đó, sẽ kéo các ngành công nghiệp đầu tư sau lọc hóa dầu, nên có nhu cầu lớn về vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và hàng hóa.

Vì vậy, nút giao Trì Bình được kỳ vọng không chỉ giải quyết một điểm nghẽn giao thông mà còn mở thêm cửa ngõ kết nối Dung Quất với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Sau nhiều năm chờ đợi, những mét nhựa cuối cùng đang được phủ lên mặt đường của nút giao nói trên. Nếu tiến độ được giữ vững, tháng 10 tới, nút giao Trì Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động, kết nối mở đường từ Dung Quất lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.