Tổ chức truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ ở Khánh Hòa

Ngày 25.9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang), tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ có ông Trần Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lâm Đông, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Khánh Hòa ẢNH: KỲ NAM

Theo đó, 45 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại 3 địa bàn. Trong đó, tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh), lực lượng chức năng tìm thấy 39 hài cốt liệt sĩ.

Đây từng là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng trong những năm chiến tranh. Theo thời gian, địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh ngày càng mờ nhạt, trong khi nguồn thông tin và nhân chứng lịch sử ngày càng hạn chế.

Số hài cốt tìm thấy tại Nhà lao Thành Diên Khánh vượt hơn 2 lần dự kiến ban đầu, góp phần làm sáng rõ thêm một phần lịch sử địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong và các đại biểu cùng đội tiêu binh di chuyển hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng ẢNH: KỲ NAM

Tại núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh), lực lượng tìm kiếm quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ. Còn tại Khu căn cứ địa cách mạng Đồng Bò (phường Nam Nha Trang), lực lượng chức năng tìm thấy 2 hài cốt.

Các hài cốt này sau đó được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung để truy điệu và an táng.

Nghi thức hạ huyệt an táng các hài cốt liệt sĩ ẢNH: KỲ NAM

Phát biểu tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết, địa hình thay đổi, dấu tích chiến tranh phai mờ, thông tin về nơi hy sinh, chôn cất không đầy đủ và ngày càng ít nhân chứng.

Tính từ đầu "Chiến dịch 500 ngày đêm", toàn tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 45 hài cốt được tìm thấy tại 3 địa bàn nói trên được tổ chức viếng, truy điệu và an táng trong đợt này.