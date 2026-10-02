58 bệnh hiểm nghèo áp dụng với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu

Danh mục 58 bệnh hiểm nghèo làm căn cứ thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu theo Nghị định 343/2025/NĐ-CP gồm các nhóm bệnh về tiêu hóa, hô hấp, thận, xương khớp, thần kinh, bệnh tự miễn, nhiễm nấm, thương tích, ghép tạng...

Sĩ quan Quân đội nghỉ hưu được hưởng chính sách khi không may mắc bệnh hiểm nghèo ẢNH: LIÊN CHÂU

Một số bệnh đáng chú ý gồm xơ gan giai đoạn mất bù, có biến chứng chảy máu tiêu hóa, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, hội chứng não gan hoặc suy kiệt; viêm tụy mạn tính tái phát nhiều lần gây suy kiệt; lupus ban đỏ hệ thống có biến chứng, không đáp ứng điều trị thường quy; lao đa kháng thuốc; hội chứng thận hư kháng thuốc và trường hợp phải lọc máu ngoài thận.

Danh mục cũng có bệnh Alzheimer gây mất trí nhớ hoàn toàn ở người già, phải có người phục vụ; bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn rất nặng, có biến chứng tâm phế mạn hoặc phải thở ô xy dài hạn; bệnh bụi phổi có biến chứng xơ phổi.

Một số bệnh nhiễm nấm nghiêm trọng như bệnh do nấm Mucor có di chứng (nấm đen), nấm phổi mạn tính do Aspergillus gây suy giảm chức năng thông khí phổi mức độ nặng cũng thuộc danh mục.

Ngoài ra còn có viêm cột sống dính khớp; loãng xương kèm gãy xương bệnh lý gây hạn chế vận động hoặc phải phẫu thuật; thương tích nặng phải cắt cụt chi; di chứng bỏng gây hạn chế hô hấp mức độ nặng hoặc phải cắt cụt chi...

Danh mục 58 bệnh này là căn cứ thực hiện các chế độ đối với sĩ quan Quân đội nghỉ hưu, gồm an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin và hỗ trợ tang lễ khi từ trần theo Nghị định 343/2025/NĐ-CP.