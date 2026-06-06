5 ‘bí quyết’ giúp người lớn tuổi sống vui, sống khỏe sau nghỉ hưu

Theo các chuyên gia, nghỉ hưu có thể mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nếu không được “chuẩn bị” tốt. Dưới đây là 5 điều quan trọng được nhiều nghiên cứu khuyến nghị để người lớn tuổi có một tuổi nghỉ hưu khỏe mạnh hơn, theo tạp chí BBC Science Focus (Anh).

Chọn thời điểm nghỉ hưu phù hợp

Không phải người lớn tuổi nào cũng nghỉ việc hoàn toàn ngay khi đến tuổi nghỉ hưu. Nhiều người lựa chọn giảm dần khối lượng công việc hoặc làm bán thời gian trước khi nghỉ hẳn.

Một nghiên cứu năm 2023 trên hơn 10.000 lao động Nhật Bản cho thấy nghỉ việc từ từ có thể giúp giảm một số vấn đề sức khỏe thể chất so với nghỉ đột ngột. Tuy nhiên, nhóm này lại có nguy cơ trầm cảm cao hơn.

Theo các chuyên gia, quan trọng nhất là cảm giác chủ động trong quyết định nghỉ hưu. Những trường hợp phải nghỉ việc ngoài ý muốn do bệnh tật hoặc mất việc thường dễ gặp các vấn đề tâm lý hơn.

Các nghiên cứu cho thấy việc học một kỹ năng mới có thể giúp người lớn tuổi cải thiện trí nhớ và tốc độ xử lý thông tin ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Tìm cho mình một mục đích sống

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có mục đích sống rõ ràng thường sống lâu hơn, ít sa sút trí tuệ và có sức khỏe tinh thần tốt hơn. Nghỉ hưu là cơ hội để khám phá những sở thích từng bị bỏ quên vì công việc như học tập, nghệ thuật, thể thao, làm vườn hoặc tham gia hoạt động cộng đồng. Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng những kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm để đóng góp cho xã hội có thể mang lại cảm giác giá trị và hài lòng trong cuộc sống.

Duy trì cơ thể khỏe mạnh

Nghỉ hưu thường làm thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt hằng ngày, từ giờ ăn, giờ ngủ đến mức độ vận động. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người lớn tuổi nên:

Đi bộ thường xuyên.

Tập thể dục phù hợp với thể trạng.

Giảm thời gian ngồi liên tục.

Tham gia các lớp vận động theo nhóm để tăng động lực duy trì lâu dài.

Điều quan trọng là lựa chọn hoạt động mình thực sự yêu thích để có thể gắn bó lâu dài.

Việc kết hợp vận động, giao lưu xã hội và theo đuổi sở thích cá nhân có thể mang lại lợi ích toàn diện cho người lớn tuổi ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Tiếp tục rèn luyện trí não

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, nghỉ hưu cũng có thể làm tăng tốc độ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Do đó, các chuyên gia khuyến khích người lớn tuổi nên thực hiện một số hoạt động có lợi, gồm:

Học ngoại ngữ.

Học sử dụng công nghệ mới.

Chụp ảnh.

May vá, thủ công.

Chơi nhạc cụ.

Tham gia các khóa học kỹ năng.

Duy trì các mối quan hệ xã hội

Nghiên cứu kéo dài nhiều thập kỷ của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy chất lượng các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng đến sự hạnh phúc nhiều hơn so với tiền bạc, và giúp làm chậm sự suy giảm về thể chất lẫn tinh thần. Do đó, các chuyên gia khuyến khích người cao tuổi nên: