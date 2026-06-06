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Sức khỏe

Những sai lầm nhỏ khi đi bộ có thể làm mất tác dụng lớn

Thiên Lan
Thiên Lan
06/06/2026 00:12 GMT+7

Đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản, nhưng cách đi bộ, từ tốc độ, tư thế cho đến sải chân, có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích sức khỏe nhận được.

Tiến sĩ Milica McDowell, chuyên gia cơ xương khớp và nhà vật lý trị liệu tại Mỹ, cho biết nhiều người thường xem nhẹ việc đi bộ và chưa nhận thức đầy đủ lợi ích của hoạt động này. Theo bà, đi bộ đúng cách không chỉ giúp nâng cao hiệu quả rèn luyện sức khỏe mà còn giảm nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe trong tương lai.

Nghiên cứu cho thấy đi khoảng 8.700 bước mỗi ngày giúp giảm 60% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân so với chỉ đi 2.000 bước mỗi ngày. Nghiên cứu trên hơn 110.000 người cũng phát hiện đi khoảng 7.100 bước mỗi ngày giảm 51% nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, nhiều người mắc phải những sai lầm khi đi bộ khiến hiệu quả bị giảm đi.

Những sai lầm nhỏ khi đi bộ có thể làm mất tác dụng lớn - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, đi bộ đúng cách không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ảnh: P.H tạo từ AI

Không xem đi bộ là tập thể dục

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là cho rằng đi bộ không được xem là tập thể dục thực sự. Tiến sĩ David Sabgir, bác sĩ tim mạch đang làm việc tại Mỹ, cho biết đi bộ về cơ bản cũng tốt như chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội, chỉ mất nhiều thời gian hơn. Ông nhấn mạnh tính đều đặn quan trọng hơn bất kỳ buổi đi bộ dài nào.

Đi quá chậm cũng là một sai lầm

Tiến sĩ McDowell cho biết tốc độ đi bộ được xem như dấu hiệu sinh tồn thứ 6 (sau 5 dấu hiệu sinh tồn là nhiệt độ cơ thể, nhịp tim/mạch, nhịp thở, huyết áp và độ bão hòa oxy). Các nghiên cứu cho thấy tốc độ đi chậm có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn. Hầu hết mọi người đi khoảng 100 bước mỗi phút, trong khi lợi ích lớn hơn đối với tim mạch và đốt mỡ bắt đầu từ tốc độ nhanh - khoảng 120 - 130 bước mỗi phút, theo tờ Time.

Những sai lầm nhỏ khi đi bộ có thể làm mất tác dụng lớn - Ảnh 2.

Ảnh: P.H tạo từ AI

Nhìn điện thoại khi đi bộ

Điều này cũng làm xấu tư thế, tăng nguy cơ đau cổ, lưng, hông và khiến người đi bộ mất tập trung. Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen nghiêng người về phía trước do ảnh hưởng của việc ngồi quá nhiều. Theo nhà cơ sinh học người Mỹ, cô Katy Bowman, tư thế này làm tăng áp lực lên bàn chân và ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng.

Không vận động cơ mông

Một lỗi khác là không sử dụng cơ mông để tạo lực đẩy khi bước đi. Bowman giải thích rằng nhiều người chỉ đơn giản là ngã người về phía trước rồi bắt chân còn lại đỡ cơ thể. Dùng cơ mông để đẩy người về phía trước giúp giảm áp lực lên đầu gối và lưng dưới.

Không đánh tay

Ngoài ra, để tay buông thõng hoặc chắp sau lưng, lê chân khi đi bộ, cũng như luôn đi cùng một cung đường với cùng tốc độ trên mặt phẳng mỗi ngày đều có thể làm giảm hiệu quả vận động. Các chuyên gia khuyến nghị nên đánh tay tự nhiên, nhấc chân đúng cách, thay đổi địa hình, tốc độ và lộ trình để tăng cường sức khỏe, cải thiện thăng bằng và duy trì hứng thú khi đi bộ.

Theo các chuyên gia, đi bộ đúng cách không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và kéo dài tuổi thọ, theo Time.

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