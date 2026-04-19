Sức khỏe

3 dấu hiệu khi ngủ cảnh báo bệnh tim tiềm ẩn

Ngọc Quý
19/04/2026 00:10 GMT+7

Bệnh tim thường biểu hiện rõ khi cơ thể đang hoạt động, chẳng hạn như đau ngực hay cảm giác mệt khi leo cầu thang. Bên cạnh đó, giấc ngủ cũng là thời điểm cơ thể bộc lộ rất rõ những rối loạn tiềm ẩn của tim mạch.

Khi ngủ, nhịp tim và huyết áp thường giảm xuống, hệ thần kinh được điều hòa để cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi. Nếu tim có vấn đề, quá trình này sẽ bị gián đoạn và tạo ra những dấu hiệu bất thường vào ban đêm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Giật mình thức giấc nửa đêm vì cảm thấy nghẹt thở có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch

Nhận biết các dấu hiệu xảy ra trong lúc ngủ không chỉ giúp phát hiện sớm vấn đề về tim mà còn giúp ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm. Người bệnh không được chủ quan nếu có các dấu hiệu sau khi ngủ:

Giật mình vì cảm giác nghẹt thở

Một dấu hiệu đáng chú ý là đột ngột thức giấc nửa đêm vì cảm thấy khó thở, hụt hơi hoặc phải ngồi dậy mới dễ thở hơn. Đây không phải là hiện tượng bình thường, đặc biệt nếu xảy ra thường xuyên.

Trong nhiều trường hợp, tình trạng này liên quan đến suy tim. Khi tim bơm máu kém hiệu quả, dịch có thể tích tụ trong phổi. Khi nằm ngủ, lượng dịch này dồn lên vùng ngực nhiều hơn, làm giảm khả năng trao đổi ô xy và gây cảm giác nghẹt thở.

Ngoài ra, ngưng thở khi ngủ cũng có thể gây ra hiện tượng này do thiếu ô xy đột ngột. Dù nguyên nhân là gì thì thường xuyên tỉnh giấc vì khó thở cũng cần được kiểm tra. Biểu hiện này có thể do vấn đề nghiêm trọng ở tim hoặc hệ hô hấp.

Tim loạn nhịp trong lúc ngủ

Nếu đang ngủ mà tỉnh giấc và cảm thấy tim đập rất nhanh, đập mạnh hoặc không đều, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim. Một số người mô tả cảm giác như tim bị lỡ nhịp hoặc đập loạn xạ.

Các rối loạn nhịp như rung nhĩ có thể xảy ra trong khi ngủ, đặc biệt ở những người có bệnh nền như huyết áp cao. Nguyên nhân là do sự mất cân bằng của hệ thần kinh và tình trạng thiếu ô xy lặp lại trong đêm, chẳng hạn ngưng thở khi ngủ hay thở nông, khiến tim dễ bị kích thích và loạn nhịp. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên hoặc đi kèm chóng mặt, mệt mỏi thì cần kiểm tra điện tim để được đánh giá chính xác hơn.

Đau ngực, nặng ngực về đêm

Đau ngực vào ban đêm là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Một số người có thể cảm thấy tức ngực, nặng ngực hoặc nóng rát ngực khi đang ngủ. Đây là những vấn đề dễ nhầm với triệu chứng trào ngược dạ dày.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng có thể là biểu hiện của thiếu máu cơ tim. Khi lưu lượng máu đến tim giảm, đặc biệt vào ban đêm, tim có thể không nhận đủ ô xy và gây ra cảm giác đau. Nếu cơn đau kéo dài, lan ra tay, vai hoặc hàm, kèm khó thở thì cần đi khám ngay để loại trừ nguy cơ nhồi máu cơ tim, theo Healthline.

Tin liên quan

Chỉ vài phút buổi sáng: 4 việc giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Chỉ vài phút buổi sáng: 4 việc giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Những hành động nhỏ vào buổi sáng, trước khi ra khỏi nhà, có thể ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp, nhịp tim và tuần hoàn máu. Do đó, duy trì một vài thói quen đơn giản vào đầu ngày có thể bảo vệ tim mạch lâu dài.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh tim Khó thở suy tim ngưng thở khi ngủ Nhịp tim Giấc ngủ giật mình
