Tự mua thuốc theo toa cũ uống 1 năm, cụ bà bị rối loạn nhịp tim chậm

Gần đây, bà xuất hiện tình trạng mệt nhiều, chóng mặt không thể ngồi vững, đánh trống ngực từng cơn nên nhập viện. Ngày 4.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Bình (Khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM) cho biết bệnh nhân nhập viện với nhịp tim 42-45 lần một phút. Nhịp tim của người bình thường dao động từ 60-100 lần mỗi phút lúc nghỉ. Khi nhịp tim dưới 50 lần một phút lúc nghỉ được gọi là nhịp tim chậm (hay rối loạn nhịp tim chậm).

Khai thác bệnh sử, bà có tiền căn tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, bệnh mạch vành, đã đặt stent. Bà tái khám ở bệnh viện tỉnh, lần gần nhất là hơn 1 năm trước. Từ đó bà mua thuốc theo toa cũ, uống đều đặn hằng ngày.

Theo bác sĩ Bình, có nhiều nguyên nhân gây nhịp tim chậm như suy giảm chức năng nút tạo nhịp của tim (suy nút xoang), sự dẫn truyền nhịp trong tim bị bất thường (nghẽn đường dẫn truyền nhĩ thất), bệnh tim bẩm sinh, bệnh mạch vành tim, sau phẫu thuật tim, rối loạn điện giải, suy giáp…

Ngoài ra, một số loại thuốc có thể gây nhịp tim chậm, đặc biệt là thuốc dùng để điều trị các bệnh lý tim mạch như thuốc tăng huyết áp, thuốc trị suy tim, rối loạn nhịp tim… Bà M. uống nhiều loại thuốc trị bệnh tim, cần tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi, điều chỉnh thuốc cho phù hợp. Việc bà tự ý uống thuốc theo toa cũ gây ra tác dụng phụ làm giảm nhịp tim nghiêm trọng.

Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết rối loạn nhịp tim chậm nếu không được can thiệp kịp thời và đúng cách có thể dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, suy tim nặng lên… Trường hợp nặng, người bệnh có nguy cơ ngất xỉu do thiếu máu lên não, thậm chí tử vong.

Bà M. được điều chỉnh thuốc kiểm soát nhịp tim, kháng đông dự phòng huyết khối, thuốc trợ tim. Nhịp tim bà cải thiện dần, 2 ngày sau tăng lên 55 lần một phút. Một tuần sau bà khôi phục nhịp tim 70, hết choáng váng, ăn uống và sinh hoạt bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ thăm khám và dặn dò bệnh nhân tuân thủ lịch tái khám ẢNH: T.A

Việc điều trị, kê toa thuốc cho bệnh nhân tim mạch cần sự giám sát chặt chẽ từ bác sĩ

Theo bác sĩ Kiều, việc điều trị, kê toa thuốc cho bệnh nhân tim mạch cần sự giám sát chặt chẽ từ bác sĩ. Song thực tế, có nhiều người chỉ đi khám một lần duy nhất để bác sĩ chẩn đoán bệnh và kê đơn, sau đó duy trì uống thuốc theo toa cũ. Điều này rất nguy hiểm bởi sau một thời gian sử dụng thuốc, tình trạng bệnh đã thay đổi, do đó liều lượng cũng như loại thuốc đôi khi cần được điều chỉnh. Một số biến chứng có thể xảy ra do lạm dụng toa thuốc cũ gồm rối loạn nhịp tim, suy tim, bệnh mạch vành, đột quỵ do huyết khối.

Để sức khỏe tim mạch tốt, bên cạnh việc thăm khám định kỳ, người bệnh cần từ bỏ những thói quen xấu có hại cho tim như uống rượu bia, hút thuốc lá, thức khuya, ngủ không đủ giấc, stress kéo dài… Nên có chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung các loại thực phẩm lành mạnh như rau xanh, cá, hạn chế mỡ động vật và thực phẩm nhiều cholesterol "xấu" như sữa nguyên kem… Tăng cường hoạt động thể chất, chọn bộ môn thể thao phù hợp.

"Tình trạng tim đập chậm có thể không biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên nếu nhịp tim chậm kéo dài, hoặc tim đập chậm kèm theo các triệu chứng đau thắt ngực, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu…, bạn nên đi khám. Bên cạnh đó, người trưởng thành nên thăm khám sức khỏe định kỳ mỗi năm, bất kể có bị tim đập chậm hay không để phát hiện sớm bất thường và can thiệp kịp thời", bác sĩ Kiều lưu ý.