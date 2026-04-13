Ngủ đủ 8 tiếng nhưng vẫn mệt: Khi nào là dấu hiệu cảnh báo tim mạch?

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến ngủ đủ giấc nhưng vẫn mệt là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Đây là tình trạng đường thở bị tắc nghẽn tạm thời trong lúc ngủ, khiến hô hấp bị gián đoạn nhiều lần trong đêm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cần đi khám nếu ngủ đủ nhưng cơ thể vẫn cảm thấy mệt mỏi kèm theo hồi hộp, tim đập nhanh

Ngoài ra, ngủ đủ giấc nhưng dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi còn có thể do ngủ không sâu, căng thẳng, lo âu, rối loạn nhịp sinh học và thiếu chất. Do đó, phần lớn các trường hợp này là không gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, nếu tình trạng này đi kèm một số dấu hiệu bất thường thì người mắc cần đặc biệt chú ý. Dấu hiệu cần chú ý trước tiên là thường xuyên cảm thấy khó thở hoặc hụt hơi nhẹ. Đây là biểu hiện cho thấy tim không bơm máu hiệu quả. Nếu xuất hiện cảm giác đau tức ngực hoặc nặng ngực, dù nhẹ, vẫn nên được kiểm tra sớm vì có thể liên quan đến bệnh mạch vành.

3 thói quen trước khi ngủ giúp hạ đường huyết hiệu quả

Ngoài ra, cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh hoặc không đều cũng là dấu hiệu đáng chú ý. Ngưng thở khi ngủ đã được chứng minh có liên quan đến rung nhĩ, một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến.

Bên cạnh đó, huyết áp cao khó kiểm soát và đau đầu vào buổi sáng cũng có thể liên quan đến tình trạng thiếu ô xy khi ngủ. Khi những dấu hiệu trên xuất hiện cùng với mệt mỏi kéo dài, nguy cơ liên quan đến tim mạch là không nên bỏ qua.

Ngay cả không xuất hiện các dấu hiệu bất thường trên, người mắc cũng nên cân nhắc đi khám nếu tình trạng ngủ đủ nhưng vẫn mệt kéo dài trong vài tuần mà không cải thiện. Điều này đặc biệt quan trọng nếu có các dấu hiệu như ngáy to, thở ngắt quãng khi ngủ, thức dậy với cảm giác nghẹt thở hoặc khô miệng.

Ngoài ra, buồn ngủ ban ngày quá mức hoặc có các bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường và béo phì cũng là những yếu tố làm tăng nguy cơ rối loạn giấc ngủ.

Trong những trường hợp này, bác sĩ có thể chỉ định đo đa ký giấc ngủ, một kỹ thuật chẩn đoán trong y học giấc ngủ, để đánh giá chất lượng giấc ngủ. Đồng thời, bác sĩ sẽ kiểm tra các yếu tố tim mạch liên quan. Việc phát hiện sớm giúp giảm đáng kể nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, theo Healthline.