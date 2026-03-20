4 thói quen buổi tối đang âm thầm ‘bào mòn’ sức khỏe tim mạch

Buổi tối là thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi và phục hồi sau cả ngày hoạt động. Nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm xuống, não cũng dần chuyển sang trạng thái thư giãn để chuẩn bị cho giấc ngủ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thức khuya kéo dài có thể âm thầm làm bào mòn sức khỏe tim mạch ẢNH: AI

Tuy nhiên, một số thói quen lặp đi lặp lại vào buổi tối có thể âm thầm làm suy yếu sức khỏe tim mạch.

Thức khuya kéo dài

Thức khuya làm cơ thể không được nghỉ ngơi đúng giờ sinh học. Khi ngủ muộn, giấc ngủ thường không sâu và không đủ. Điều này khiến cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng nhẹ. Nhịp tim và huyết áp không giảm xuống như bình thường vào ban đêm. Về lâu dài, tim phải làm việc nhiều hơn mức cần thiết.

Một số nghiên cứu cho thấy người có thói quen ngủ muộn có nguy cơ gặp vấn đề tim mạch cao hơn. Nguyên nhân chính là do đồng hồ sinh học bị lệch. Khi đồng hồ này rối loạn, nhiều quá trình trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng theo.

Ăn tối muộn hoặc ăn khuya

Ăn sát giờ ngủ là thói quen rất phổ biến. Nhưng đây lại là thời điểm cơ thể nên nghỉ ngơi, không phải để tiêu hóa. Khi ăn muộn, đường huyết dễ tăng cao vào ban đêm. Cơ thể cũng dễ tích mỡ nhiều hơn, đặc biệt là mỡ bụng.

Ngoài ra, huyết áp ban đêm có thể không giảm như bình thường. Nếu duy trì lâu dài, những thay đổi này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và các rối loạn chuyển hóa, chẳng hạn như mỡ máu cao, huyết áp cao, tích mỡ nội tạng.

Uống cà phê, chất kích thích

Cà phê giúp tỉnh táo nhưng uống vào buổi tối lại gây hại nhiều hơn lợi. Chất caffeine làm nhiều người cảm thấy khó ngủ hoặc ngủ không sâu. Khi giấc ngủ kém, cơ thể không được phục hồi đúng cách. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tim.

Ngoài ra, caffeine còn làm tim đập nhanh hơn và có thể làm huyết áp tăng trong thời gian ngắn. Nếu tình trạng này lặp lại mỗi tối, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn. Không chỉ cà phê, thuốc lá cũng có tác động tương tự.

Uống rượu bia

Nhiều người nghĩ uống rượu bia giúp dễ ngủ. Thực tế, rượu bia chỉ khiến người uống buồn ngủ lúc đầu nhưng sau lại dễ giật mình và khó ngủ sâu.

Quan trọng hơn, rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến tim. Chúng có thể làm tim đập không đều và làm tăng huyết áp. Nếu uống nhiều vào buổi tối, nguy cơ này càng cao.

Về lâu dài, thói quen uống rượu bia buổi tối có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Thói quen này cũng thường đi kèm với các thói quen xấu khác như ăn khuya hoặc ngủ muộn, theo Healthline.