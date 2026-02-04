Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Vì sao người gầy, tập đều vẫn bị tăng đường huyết?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
04/02/2026 00:19 GMT+7

Thừa cân và béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp cơ thể dù gầy, mảnh khảnh, chạy bộ đều đặn nhưng vẫn phát hiện đường huyết cao khi đi khám sức khỏe.

Tình trạng này thường gây khó hiểu do lối sống lành mạnh nhưng tại sao lại có đường huyết cao bất thường. Sự thật là cân nặng chỉ phản ánh một phần rất nhỏ vấn đề chuyển hóa của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Vì sao người gầy, tập đều vẫn bị tăng đường huyết ? - Ảnh 1.

Người có thân hình mảnh khảnh chạy bộ đều đặn vẫn có thể bị tăng đường huyết bất thường

Ảnh: AI

Trên thực tế, đường huyết chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chứ không chỉ riêng cân nặng hay tập luyện. Các yếu tố này gồm cách phân bố mỡ trên cơ thể, chức năng gan, tụy, hoóc môn stress, di truyền và cả chất lượng giấc ngủ.

Những yếu tố khác có thể ảnh hưởng lớn đến đường huyết của cơ thể gồm.

Ốm nhưng nhiều mỡ nội tạng

Một người có thể rất ốm ở bên ngoài nhưng bên trong lại tích nhiều mỡ nội tạng, tức là mỡ nằm sâu quanh gan, ruột, tụy và một số bộ phận khác. Đây là loại mỡ nguy hiểm hơn nhiều so với mỡ dưới da vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến đường huyết và độ nhạy insulin.

Mỡ nội tạng làm gan tăng sản xuất đường glucose, đồng thời khiến các tế bào trong cơ thể phản ứng kém với hoóc môn insulin. Khi đó, dù cơ thể vẫn tiết đều insulin nhưng đường trong máu vẫn khó được đưa vào tế bào để sử dụng, dẫn đến đường huyết tăng cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy ngay cả người có cân nặng bình thường, nếu có mỡ gan hoặc mỡ nội tạng nhiều thì vẫn dễ rơi vào tình trạng kháng insulin.

Tập luyện quá sức

Tập thể dục đúng cách giúp cải thiện độ nhạy insulin và hạ đường huyết. Tuy nhiên, nếu tập quá nặng, không nghỉ ngơi đủ, đồng thời chịu nhiều áp lực tâm lý, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng sinh học kéo dài.

Khi đó, các hoóc môn như cortisol và adrenaline tăng cao, khiến gan phóng thích thêm glucose vào máu. Hệ quả là làm đường huyết tăng, đặc biệt là sau khi tập. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể dần trở nên kém nhạy với insulin và gây kháng insulin.

Thiếu ngủ

Ngủ không đủ hoặc ngủ thất thường trong thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết. Khi thiếu ngủ, độ nhạy insulin giảm, đường huyết lúc đói tăng và nguy cơ tiền tiểu đường cũng cao hơn.

Chỉ cần ngủ dưới 6 tiếng/đêm trong vài tuần liên tiếp, cơ thể đã bắt đầu rơi vào trạng thái rối loạn hoóc môn, đặc biệt là hoóc môn căng thẳng cortisol và hoóc môn tăng trưởng. Những thay đổi này khiến gan tăng tạo đường glucose và làm tế bào kém tiếp nhận insulin, từ đó góp phần làm tăng đường huyết. Hiện tượng này vẫn xảy ra ngay cả với người trẻ, ốm và tập luyện đều đặn, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

