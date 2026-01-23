Thói quen buổi sáng giúp kiểm soát đường huyết, không cần thay đổi chế độ ăn

Bác sĩ Narendra K. Shetty, Giám đốc Sức khỏe tại Trung tâm Dưỡng sinh và Yoga Kshemavana (Ấn Độ), chia sẻ: “Độ nhạy insulin và sức khỏe chuyển hóa lâu dài đều có thể được cải thiện chỉ bằng những thay đổi nhỏ về cách và thời điểm bạn bắt đầu ngày mới. Một thói quen buổi sáng an toàn cho người tiểu đường không nhất thiết phải thay đổi những gì bạn ăn”.

Vận động buổi sáng và chiều có lợi cho đường huyết

Một nghiên cứu năm 2015 trên tạp chí Diabetologia (châu Âu) kết luận: “Tập luyện cường độ vừa vào buổi sáng giúp giảm đáng kể đường huyết sau ăn và đường huyết lúc đói ở người mắc tiểu đường loại 2”. Đi bộ 15-30 phút, yoga nhẹ hoặc các bài giãn cơ cũng đủ để kích hoạt cơ bắp hấp thu glucose mà không cần đến phòng gym, theo Times of India (Ấn Độ).

Đi bộ 15-30 phút cũng đủ để kích hoạt cơ bắp hấp thu glucose mà không cần đến phòng gym Ảnh: AI

Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu quy mô lớn năm 2023 đăng trên Diabetes Care (Mỹ), những người vận động sớm trong ngày có các chỉ dấu nguy cơ tiểu đường loại 2 thấp hơn so với những người chủ yếu tập vào buổi tối.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Hoạt động thể chất vào buổi sáng và buổi chiều có liên quan đến độ nhạy insulin tốt hơn và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa so với vận động buổi tối”.

Uống nước, phơi nắng sớm và vận động nhẹ là “chìa khóa sức khỏe” cho người tiểu đường.

Từ những lợi ích của vận động sớm và đồng bộ nhịp sinh học, bác sĩ Shetty đưa ra một số gợi ý về cách xây dựng buổi sáng thân thiện với người tiểu đường, cụ thể:

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên: Sáng sớm, người bị tiểu đường nên phơi nắng 10-15 phút để hỗ trợ đồng bộ nhịp sinh học - yếu tố liên quan mật thiết đến độ nhạy insulin và điều hòa chuyển hóa. Nghiên cứu cho thấy việc đồng bộ “đồng hồ sinh học” thông qua ánh sáng có thể cải thiện chuyển hóa glucose suốt cả ngày.

Vận động: Không cần đổi chế độ ăn, việc tập luyện - kể cả tập nhẹ nhàng - vào buổi sáng có thể tăng độ nhạy insulin và hạ đường huyết. Ở người mắc tiểu đường loại 2, vận động cường độ vừa vào sáng sớm đã được chứng minh giúp giảm đường huyết ngay lập tức, đặc biệt khi tập lúc chưa ăn.

Uống ít nhất một cốc nước ngay khi thức dậy: Uống đủ nước giúp ổn định đường huyết và cải thiện tuần hoàn.

Ưu tiên giấc ngủ đều đặn: Dù đây không hẳn là “thói quen buổi sáng”, nhưng ngủ sớm và thức dậy đúng giờ giúp cải thiện độ nhạy insulin và nhịp sinh học. Chất lượng giấc ngủ tốt cũng liên quan đến mô hình đường huyết ổn định hơn và nguy cơ đái tháo đường loại 2 thấp hơn.

Theo dõi và điều chỉnh: Theo dõi đường huyết lúc đói và các biến động theo thời gian. Hiểu được thói quen buổi sáng ảnh hưởng thế nào đến đường huyết sẽ giúp bạn thực hiện những điều chỉnh nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.