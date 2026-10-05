Đưa 12 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Ba Động

Ngày 5.10, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động, UBND xã Ba Động phối hợp với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ.

Dự lễ có thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cùng đông đảo người dân.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: N.Đ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hài cốt liệt sĩ được đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động (Quảng Ngãi) ẢNH: N.Đ

Trước đó, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ huy quân sự xã Đặng Thùy Trâm và xã Ba Động phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, tìm kiếm dựa trên thông tin do người dân và các nhân chứng cung cấp. Qua đó, đã quy tập 12 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, 9 hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại xã Đặng Thùy Trâm và 3 hài cốt được phát hiện tại xã Ba Động.

Sau nhiều năm nằm lại tại các chiến trường, 12 hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động an táng. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi khởi nguồn của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử ngày 11.3.1945.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 và ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (hàng đầu) thực hiện nghi thức an táng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động ẢNH: N.Đ

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang hai xã Ba Động, xã Đặng Thùy Trâm, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động đọc điếu văn, tưởng nhớ và tri ân công lao của các liệt sĩ.

Điếu văn nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các anh đã gác lại tuổi thanh xuân, lên đường chiến đấu, dâng hiến máu xương cho nền độc lập, tự do của đất nước. Sự hy sinh của các anh góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ẢNH: N.Đ

Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các hài cốt liệt sĩ về an táng thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội, đưa các anh về với đồng đội, về với đất mẹ.

Sau lễ truy điệu, 12 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động theo đúng nghi thức quy định.