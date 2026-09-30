An táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Quảng Trị

Ngày 30.9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở địa bàn phường Quảng Trị.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ và ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại buổi lễ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu Trung ương và địa phương đã dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

30 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 tìm thấy ở nhiều khu vực trên địa bàn phường Quảng Trị ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ông Lê Văn Bảo, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã miệt mài tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Quảng Trị tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần đưa các liệt sĩ trở về yên nghỉ bên đồng đội. Đặc biệt, trong số hài cốt được quy tập lần này có các hài cốt được an táng trong mộ tập thể.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương tặng quà động viên cho lực lượng quy tập và bộ phận quản trang ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau buổi lễ, đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh trao quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bộ phận quản lý, chăm sóc nghĩa trang.