An táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy ở Quảng Trị

Ngày 30.9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập ở địa bàn phường Quảng Trị.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu Trung ương và địa phương đã dâng hương, hoa và dành phút mặc niệm để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Theo ông Lê Văn Bảo, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã miệt mài tìm kiếm, quy tập được 30 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa điểm trên địa bàn phường Quảng Trị.
Đây là kết quả của quá trình xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần đưa các liệt sĩ trở về yên nghỉ bên đồng đội. Đặc biệt, trong số hài cốt được quy tập lần này có các hài cốt được an táng trong mộ tập thể.
Sau buổi lễ, đại diện các cơ quan Trung ương, Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh trao quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bộ phận quản lý, chăm sóc nghĩa trang.
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