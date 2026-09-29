Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 29.9, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng.



Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 400 m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Qua đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 29.9, Đội K74 Bộ Tư lệnh TP.HCM quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 29.9.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 672 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 299 hài cốt có di vật kèm theo.

Cụ thể, 639 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Công tác đào tìm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23.6, trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng, kết quả khảo sát địa hình và các dấu vết thực địa. Các nguồn thông tin giúp lực lượng chức năng khoanh vùng, đào thăm dò và từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Dọn dẹp mặt bằng để thực hiện quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận vị trí, hướng nằm, tầng chôn cùng các dấu vết liên quan để phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ.

Về việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng dự kiến diễn ra đầu tháng 10.2026.

Song song với tìm kiếm, quy tập, công tác xác định danh tính tiếp tục được chú trọng. Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu, huy động các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhân chứng để phân tích di vật, đối chiếu tư liệu, hỗ trợ xác định đơn vị và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.