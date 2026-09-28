Quy tập 666 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 28.9, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, khu A, công viên Lê Thị Riêng.



Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2. Đồng thời, các lực lượng xử lý hơn 300 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 28.9.2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 666 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, 299 hài cốt có di vật kèm theo.

Cụ thể, 633 hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 28.9 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Công tác đào tìm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23.6, trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu tài liệu lịch sử, lời kể của nhân chứng, kết quả khảo sát địa hình và các dấu vết thực địa. Từ những nguồn thông tin này, lực lượng chức năng khoanh vùng, đào thăm dò và từng bước mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Chiều 8.9, Đội K74 phát hiện rãnh số 2 tại khu A, bước đầu tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ. Rãnh này nằm so le về phía bên trái rãnh số 3, theo hướng nhìn từ đường Cách Mạng Tháng Tám vào. Phát hiện này cung cấp thêm cơ sở để đối chiếu sơ đồ, tài liệu và xác định quy luật bố trí các rãnh chôn trong khu vực.

Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng, ghi nhận vị trí, hướng nằm, tầng chôn và những dấu vết liên quan nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Đội K74 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ trong ngày 28.9 ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TP.HCM CUNG CẤP

Về việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng dự kiến diễn ra đầu tháng 10.2026.

Song song với tìm kiếm, quy tập, công tác xác định danh tính tiếp tục được chú trọng. Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu, huy động các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và nhân chứng để phân tích di vật, đối chiếu tư liệu, hỗ trợ xác định đơn vị và tìm kiếm thân nhân liệt sĩ.

