Thượng tướng Lê Quốc Hùng: Không thể thiếu trách nhiệm với thân nhân liệt sĩ

Sáng 28.9, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri 12 phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.



Hội nghị diễn ra trực tiếp tại phường Bình Lợi Trung, kết nối trực tuyến với các điểm cầu. Tổ đại biểu Quốc hội số 9 gồm: thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Hoàng Ngân, nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn trong kỷ nguyên mới; bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định (TP.HCM).

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri 12 phường tại TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Thu Sáu (cử tri phường Gia Định) dẫn chứng một trường hợp gia đình có người thân hy sinh năm 1969 tại Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk). Theo bà, gia đình này tìm được phần mộ mà họ cho là của người thân nhưng mẫu hài cốt không đủ điều kiện phân tích ADN.

Gia đình đề nghị xem xét xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng, song nhận câu trả lời "theo quy định, không được". Bà Sáu đề nghị rà soát quy trình xử lý những trường hợp này, chấn chỉnh thái độ phục vụ thân nhân liệt sĩ.

Trả lời nội dung trên, thượng tướng Lê Quốc Hùng chia sẻ mong mỏi của các gia đình sau nhiều thập niên tìm kiếm. Ông nhấn mạnh tính cấp thiết của công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ khi thời gian trôi qua, mẫu hài cốt xuống cấp và thân nhân liệt sĩ ngày càng lớn tuổi.

Theo ông, các lực lượng đang nỗ lực thu thập mẫu, ứng dụng thiết bị, công nghệ để phục vụ giám định. Tuy nhiên, việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn do có những hài cốt đã phân hủy, không còn đủ điều kiện lấy mẫu ADN.

Với trường hợp cử tri phản ánh, ông đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về cơ quan trả lời để chấn chỉnh. Dù giải quyết được hay chưa, cơ quan chức năng cũng phải giải thích rõ cho gia đình.

"Không thể có cách trả lời thiếu tình cảm, thiếu trách nhiệm như vậy được", thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời ý kiến cử tri ẢNH: THÚY LIỄU

Dân phản ánh, cần có chuyển biến

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Việt Hùng phản ánh tình trạng xe ba gác, xe tự chế hoạt động trên một số tuyến đường; việc vệ sinh đường phố tại khu vực Thảo Điền chưa được duy trì thường xuyên.

Theo ông Hùng, trước khi sáp nhập phường, đường phố có người quét dọn. Nay, rác và lá cây tồn đọng hai bên đường. Khu phố huy động lực lượng dọn vệ sinh vào dịp lễ, tết nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế.

Ông Hùng cũng nêu việc quy hoạch trường học tại Thảo Điền từ năm 1999 đến nay chưa triển khai, khiến người dân gặp khó khăn khi xây dựng, sửa chữa nhà. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng công khai việc tiếp tục thực hiện hay bỏ quy hoạch.

Cử tri này đề nghị quan tâm giải quyết những việc nhỏ nhưng thiết thực như trường học, bệnh viện, đường sá, vệ sinh môi trường.

Cử tri các phường tham gia buổi tiếp xúc ẢNH: THÚY LIỄU

Còn cử tri Nguyễn Thị Thu Sáu, phường Gia Định, phản ánh thủ tục đất đai còn rườm rà, dữ liệu và nền tảng dịch vụ công chưa đồng bộ, khiến người dân phải đi lại nhiều lần. Trong khi đó, khối lượng công việc ở cơ sở tăng nhưng một số trụ sở chật hẹp, ảnh hưởng chất lượng phục vụ.

Bà Sáu kiến nghị đẩy nhanh số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, cắt giảm khâu trung gian; đồng thời bổ sung nguồn lực, trang thiết bị cho cấp xã. Với thủ tục thuế, cần hướng dẫn tận tình người lớn tuổi, người chưa thành thạo công nghệ.

Giải quyết kiến nghị phải rõ người, rõ việc

Thượng tướng Lê Quốc Hùng đánh giá các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, phản ánh những bức xúc trong đời sống.

Theo ông, nhiều nội dung về rác thải, nước thải, ùn tắc cục bộ, giáo dục, y tế và an sinh xã hội ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền xã, phường. Người dân tiếp tục kiến nghị vì vấn đề chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để.

"Nếu việc nhỏ mà không giải quyết được thì chắc chắn việc lớn cũng không thể giải quyết được", thượng tướng Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết tổ đại biểu sẽ phân loại, chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu sớm giải quyết; đồng thời phân công giám sát để thông tin kết quả đến cử tri trong lần tiếp xúc sau.

Với nội dung thuộc thẩm quyền TP.HCM, ông đề nghị xác định cụ thể thời gian thực hiện, trách nhiệm người thực hiện và kết quả cần đạt. Việc giải quyết phải theo nguyên tắc "sáu rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ sản phẩm đầu ra.