TP.HCM sẽ thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính liệt sĩ

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố trong năm 2026.



Theo kế hoạch, việc rà soát, cập nhật dữ liệu phải hoàn thành trước ngày 27.7. Giai đoạn thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ dự kiến triển khai sau ngày 27.7, theo lịch do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) ban hành.

Ưu tiên thân nhân theo dòng họ ngoại

Kế hoạch được triển khai trên toàn địa bàn TP.HCM, áp dụng đối với thân nhân hưởng trợ cấp và thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ có hồ sơ do thành phố quản lý.

Việc thu mẫu tập trung vào thân nhân theo dòng họ ngoại của những liệt sĩ chưa xác định được phần mộ hoặc có phần mộ nhưng không có hài cốt.

Thứ tự ưu tiên gồm: mẹ đẻ của liệt sĩ; bà ngoại ruột của liệt sĩ; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ.

Đối với liệt sĩ nữ, cơ quan chức năng sẽ lập danh sách riêng và xác định thứ tự ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Năm 2025, TP.HCM tổ chức lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác xác minh ẢNH: PHẠM THU NGÂN

Theo quy trình, người hưởng trợ cấp hoặc người thờ cúng liệt sĩ sẽ cung cấp thông tin của ít nhất 2 người còn sống thuộc dòng họ ngoại của liệt sĩ. Những người tự nguyện cung cấp mẫu ADN sẽ ký phiếu đề nghị tích hợp thông tin ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước.

Thông tin liệt sĩ được rà soát gồm họ tên, bí danh, quê quán, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, thời gian và nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu, số bằng Tổ quốc ghi công cùng các dữ liệu về phần mộ.

Đối với thân nhân, cơ quan chức năng sẽ xác minh họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, nơi thường trú, quan hệ huyết thống và các thông tin cần thiết khác. Dữ liệu sau khi rà soát được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN nhằm tạo căn cứ khoa học để truy nguyên sinh trắc, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Khi có kết quả đối sánh, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra hồ sơ, tài liệu, thông báo cho gia đình và thực hiện các chính sách theo quy định.

Thu mẫu tại nơi cư trú cho người sức khỏe yếu

UBND TP.HCM yêu cầu xây dựng phương án phù hợp đối với thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, khó đi lại hoặc không thể đến điểm thu mẫu tập trung. Những trường hợp này có thể được tổ chức thu mẫu lưu động hoặc thu mẫu tại nơi cư trú.

Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp khảo sát điều kiện tại các điểm thu mẫu; bố trí nhân viên y tế, thuốc và trang thiết bị sơ cấp cứu; hỗ trợ kiểm tra sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc có biểu hiện bất thường.

Ngày 20.5, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM thực hiện làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

UBND các phường, xã, đặc khu sẽ thành lập tổ công tác gồm chính quyền địa phương, công an, ban chỉ huy quân sự và các đơn vị liên quan. Các tổ công tác chịu trách nhiệm rà soát hồ sơ, xác minh quan hệ huyết thống, vận động thân nhân tự nguyện cung cấp mẫu và phối hợp tổ chức thu nhận, vận chuyển mẫu ADN an toàn.

Công an TP.HCM là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát, làm sạch dữ liệu, tổ chức thu nhận mẫu và theo dõi tiến độ thực hiện. Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp danh sách thân nhân liệt sĩ do đơn vị quản lý để phục vụ việc đối chiếu, cập nhật.