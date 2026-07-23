TP.HCM tri ân thân nhân liệt sĩ, những phụ nữ lặng thầm 'giữ lửa'

Ngày 23.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa".

Đám cưới chỉ có bánh và trà

Nhắc về chồng là thương binh hạng 1/4 Lê Văn Miền, bà Phạm Mỹ Lan vẫn nhớ như in những ngày đầu hai người nên duyên vợ chồng.

Mang thương tật nặng ở chân, mọi bước đi của ông Miền đều phải dựa vào đôi nạng. Thế nhưng, trước lễ cưới được tổ chức tại khu điều dưỡng thương binh năm 1983, ông vẫn chống nạng đi khắp nơi, tận tay mời từng người đồng đội đến chung vui.

Bà Phạm Mỹ Lan chia sẻ tại chương trình ẢNH: THÚY LIỄU

Đám cưới năm ấy chỉ có bánh và trà. Cuộc sống còn bộn bề thiếu thốn nhưng buổi lễ có đông đủ đồng đội, chan chứa nghĩa tình. Với bà Lan, chồng là hình ảnh đẹp của người lính dù mang thương tật suốt đời vẫn không đầu hàng số phận, luôn sống trách nhiệm và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con.

Ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM, cho rằng phía sau những người lính đã hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời là những phụ nữ lặng lẽ dành tuổi xuân, tình yêu và cả cuộc đời để chăm sóc, đồng hành cùng chồng, vượt qua những mất mát do chiến tranh để lại.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; thăm hỏi, chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.

Giao lưu với vợ thương binh tiêu biểu ẢNH: NGUYỄN ANH

Hội cũng phối hợp thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", cùng các chương trình "Bữa cơm nghĩa tình", "Chuyến xe yêu thương"...

Chăm lo người có công là mệnh lệnh từ trái tim

Phát biểu tại chương trình, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, gửi lời thăm hỏi đến thân nhân liệt sĩ, những người vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng và các gia đình người có công.

Theo bà Tuyết, TP.HCM đang từng ngày phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Những thành quả đó được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh của nhiều thế hệ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: THÚY LIỄU

Lịch sử không chỉ ghi nhớ những người trực tiếp chiến đấu, anh dũng hy sinh nơi chiến trường mà còn trân trọng những người âm thầm ở hậu phương, gánh vác mọi gian lao để người lính yên tâm chiến đấu. Sau chiến tranh, họ tiếp tục đồng hành, chăm sóc những thương binh mang trên mình vết thương không bao giờ lành.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định chăm lo người có công vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý và "mệnh lệnh từ trái tim". Công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện bằng tình cảm chân thành, những việc làm cụ thể, thiết thực, lâu dài và bền vững.

Bà Tuyết đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả phối hợp, nhân rộng những mô hình chăm lo thiết thực; tổ chức các hoạt động tri ân, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà tình nghĩa và đồng hành lâu dài với gia đình chính sách.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, sự biết ơn và niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.