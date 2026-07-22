Tải đạn, cáng thương và nỗi nhớ đồng đội nằm lại chiến trường biên giới Tây Nam

Đi qua lửa đạn biên giới Tây Nam

"Cứ cầm cây nhang lên là nước mắt tôi lại chảy", ông Trần Toàn Thư (67 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) nghẹn giọng khi nhắc đến những đồng đội đã hy sinh.

Ông Thư tham gia lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM vào ngày 28.3.1976, khi mới 17 tuổi. Đó là đợt ra quân đầu tiên của lực lượng thanh niên xung phong thành phố sau ngày đất nước thống nhất.

Thanh niên xung phong cáng thương binh về tuyến sau ẢNH TƯ LIỆU

Từ công việc hậu cần tại Quận đoàn 3 (cũ), ông lần lượt nhận nhiệm vụ ở Mộc Hóa (Long An cũ) rồi Di Linh (Lâm Đồng). Tháng 8.1978, đơn vị rút về Củ Chi, chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ ở chiến trường biên giới Tây Nam.

Hai tháng trước ngày xuất quân, ông Thư được kết nạp Đoàn. "Tôi chỉ nghĩ mình là đoàn viên, được phân công thì đi, phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Lúc ấy, tôi chưa hình dung được phía trước sẽ như thế nào", ông nhớ lại.

Ông Trần Toàn Thư thắp nén hương tưởng nhớ các đồng đội nằm lại chiến trường biên giới Tây Nam ẢNH: THÚY LIỄU

Chỉ hơn 2 năm sau ngày đất nước thống nhất, chiến sự bùng lên tại biên giới Tây Nam. Trước các cuộc tấn công của quân Khmer Đỏ, nhiều cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đang khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi ở ngoại thành TP.HCM đã tình nguyện ra mặt trận, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Được phân công làm tiểu đội trưởng, ông Thư ban đầu làm nhiệm vụ bảo vệ đường dây thông tin hữu tuyến. Sau đó, ông chuyển sang tiếp tế hậu cần và bảo vệ các tổ đưa thương binh về trạm phẫu thuật.

Niềm vui của các cựu thanh niên xung phong được gặp lại đồng đội ẢNH: THÚY LIỄU

"Bảo vệ đường dây thông tin rất nguy hiểm, thỉnh thoảng lại bị bắn. Bộ đội ra hiệu là chúng tôi phải nằm xuống ngay. Dần dần, mình buộc phải thích nghi với tiếng súng và những tình huống bất ngờ", ông Thư kể.

Theo ông, thời gian đầu, lực lượng thanh niên xung phong qua biên giới có rất ít vũ khí. Những người lính hướng dẫn ông cách sử dụng súng AK, lắp băng đạn và đặc biệt dặn không được nổ súng khi chưa có lệnh để tránh lộ vị trí.

Sau trận tập kích khiến nhiều đội viên đơn vị 303 hy sinh ngày 22.7.1978, lực lượng thanh niên xung phong được trang bị thêm vũ khí. Trong những chuyến cáng thương giữa mùa mưa, các đội viên nam vừa mang súng bảo vệ đội hình, vừa cùng đồng đội đưa thương binh vượt qua những đoạn đường có thể bị phục kích bất cứ lúc nào.

Cùng tham gia lực lượng thanh niên xung phong từ ngày 28.3.1976, bà Phạm Thị Khoay (68 tuổi, ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) từng trải qua nhiều công việc, từ trồng lúa ở Thái Mỹ (huyện Củ Chi cũ) đến đào kênh, lên liếp. Với bà, môi trường thanh niên xung phong giống như "một trường đại học", giúp người trẻ trưởng thành qua lao động và thử thách.

Thanh niên xung phong tải đạn phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam (trong ảnh, bà Phạm Thị Khoay đi cuối cùng) ẢNH TƯ LIỆU

Tháng 6.1978, bà Khoay lên đường ra biên giới. Trên cương vị tiểu đội trưởng, bà cùng đồng đội làm đường, cáng thương, tải đạn; đồng thời tham gia công tác Đoàn và chăm lo đời sống cho các đội viên.

"Khi ấy, chúng tôi không nghĩ đến chuyện chết chóc. Nhiệm vụ được phân công thì cứ làm, chỉ biết phải hoàn thành trách nhiệm của mình", bà Khoay kể.

Bà Khoay kể về những năm tháng tham gia phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam ẢNH: THÚY LIỄU

Ký ức không thể phai nhòa

Những năm tháng trên chiến trường không chỉ có tiếng súng mà còn là những ngày mưa rừng triền miên, đường sá lầy lội, quần áo rách và phơi mãi không khô.

Trong hoàn cảnh thiếu thốn và hiểm nguy, tình đồng đội trở thành điểm tựa. Bộ đội chia sẻ lương thực, trang bị và hướng dẫn các đội viên thanh niên xung phong tự bảo vệ mình. Còn những người trẻ trong màu áo xanh nhường nhau từng phần ăn, cùng cáng thương, tải đạn và dìu nhau vượt qua những đoạn đường rừng.

Tháng 9.1979, ông Thư trở về nước, sau đó chuyển ngành. Bà Khoay rút quân vào tháng 10.1979, trở về địa phương lo kinh tế gia đình, chăm sóc cha mẹ.

Gần nửa thế kỷ qua, mỗi khi đến ngày 22.7, bà Khoay lại nhớ buổi rạng sáng đồng đội bị tập kích. "Đó là ngày mà suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Mình còn được trở lại đây thắp hương, trong khi bạn bè đã nằm xuống khi còn rất trẻ, xa cha, xa mẹ", bà ngậm ngùi.

Với ông Thư, ký ức ấy cũng chưa bao giờ ngủ yên.

Những năm tháng tuổi trẻ phục vụ Tổ quốc là ký ức không thể nào quên của bà Khoay và nhiều cựu thanh niên xung phong ẢNH: THÚY LIỄU

"Tôi tự hào vì tuổi trẻ của mình đã góp một phần vào truyền thống của lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng nhiều người đi trước đã hiến dâng tuổi thanh xuân để bảo vệ Tổ quốc, từ đó sống và làm những việc xứng đáng với thành phố mang tên Bác", ông Thư chia sẻ.