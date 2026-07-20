Thương binh mong sớm tìm được đồng đội còn nằm lại nơi đất bạn Campuchia

Mong ngày đồng đội trở về

Sáng 20.7, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.HCM phối hợp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM tổ chức gặp mặt các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Có mặt tại chương trình, ông Đặng Văn Thang (ở xã Đông Thạnh), thương binh hạng 2/4, cựu chiến binh Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, xúc động khi nhớ lại những năm tháng chiến đấu tại Campuchia.

Một chân của ông đã để lại nơi chiến trường. Trở về quê hương với nhiều thương tật, cuộc sống gặp không ít khó khăn nhưng ông chưa từng nản chí. Ông cần mẫn lao động, từng bước ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần "tàn nhưng không phế".

Các thương binh tham dự chương trình ẢNH: THÚY LIỄU

Điều khiến người cựu chiến binh day dứt nhất là nhiều đồng đội đã hy sinh vẫn còn nằm lại nơi đất bạn, chưa được tìm thấy hài cốt.

"Mấy ngày nay, tôi theo dõi thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và mừng lắm vì cuối cùng cũng tìm được hài cốt các anh, các chú để an táng. Hiện tại Campuchia vẫn còn nhiều chiến sĩ hy sinh chưa tìm được hài cốt, trong đó có đồng đội của tôi. Mong mỏi lớn nhất của tôi là sớm tìm được các anh để đưa về quê hương", ông Thang chia sẻ.

Hỗ trợ đưa hơn 140 hài cốt liệt sĩ về quê

Theo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM, những năm qua, hội đã phối hợp Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 và ban liên lạc truyền thống các đơn vị thành viên triển khai nhiều hoạt động chăm lo gia đình liệt sĩ, thương binh, đặc biệt là thương binh nặng tại TP.HCM và các địa phương lân cận.

Từ năm 2023 đến nay, các đơn vị đã tổ chức 5 cuộc gặp mặt thương binh nặng tiêu biểu và thân nhân liệt sĩ, trao quà với tổng trị giá 3,2 tỉ đồng.

Riêng trong hai năm 2025 và 2026, Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 đã hỗ trợ 19 ban liên lạc truyền thống là thành viên của hội hơn 2,6 tỉ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để thăm hỏi, trợ giúp thương binh, bệnh binh nặng, gia đình liệt sĩ gặp khó khăn, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và xây dựng nhà đồng đội.

Thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về vận động doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tham gia chăm lo thương binh, bệnh binh, hội đã phối hợp các đơn vị, địa phương tiếp nhận nguồn hỗ trợ và trao hơn 2,8 tỉ đồng cho 108 thương binh.

Các đại biểu tham dự họp mặt ẢNH: THÚY LIỄU

Công tác tìm kiếm thông tin, hài cốt liệt sĩ cũng được đặc biệt chú trọng. Trong hai năm qua, hội đã hỗ trợ hơn 200 thông tin liên quan danh tính, bia mộ liệt sĩ; phối hợp tìm kiếm, hỗ trợ cất bốc hơn 140 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang hoặc đưa về an táng tại quê nhà.

Trung tướng Lê Thái Bê, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM, cho biết hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đồng thời tích cực hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Theo trung tướng Lê Thái Bê, đây là "mệnh lệnh từ trái tim", đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân phải chắt chiu từng thông tin về liệt sĩ, kịp thời chuyển đến cơ quan chức năng, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Tiếp nối "dòng chảy nghĩa tình"

Phát biểu tại chương trình, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" luôn được Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM quan tâm, thực hiện xuyên suốt.

Các địa phương được yêu cầu bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình chính sách; đồng thời hỗ trợ sinh kế, chăm lo khi các gia đình gặp khó khăn, đau yếu.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết trao quà cho các thương binh ẢNH: THÚY LIỄU

Theo bà Tuyết, TP.HCM có 16.511 gia đình thương binh và 78.108 liệt sĩ đã hy sinh. Từ yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND TP.HCM tiếp tục vận động doanh nghiệp nhà nước đóng góp nguồn lực chăm lo thương binh, bệnh binh nặng.

Bà Tuyết ghi nhận những hoạt động nghĩa tình của Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành với thành phố, chăm lo tốt hơn cho người có công và gia đình chính sách.

"Những thương binh mang tinh thần "tàn nhưng không phế", vươn lên trong cuộc sống, đã trở thành tấm gương tiêu biểu tại từng khu dân cư để thế hệ trẻ thành phố học tập và noi theo", bà Tuyết nhấn mạnh.