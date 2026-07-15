Lãnh đạo TP.HCM thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng

Tại phường Phú Nhuận, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ty (92 tuổi), có hai người con là liệt sĩ.



Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của mẹ Nguyễn Thị Ty đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mẹ sống vui, sống khỏe bên con cháu; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của mẹ.

Ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ Nguyễn Thị Ty ẢNH: KỲ PHONG

Tiếp đó, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (86 tuổi), ngụ phường Khánh Hội.

Mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và một người con là liệt sĩ, hy sinh khi tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Mẹ cũng là thương binh hạng 4/4, từng tham gia hoạt động kháng chiến và bị địch bắt, tù đày.

Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh lớn lao của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài ẢNH: KỲ PHONG

Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chúc mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ bên con cháu.

Cùng ngày, tại phường Sài Gòn, đoàn lãnh đạo TP.HCM đến thăm thân nhân và thắp hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mè.

Mẹ Bùi Thị Mè từng là Ủy viên Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Tây Nam bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế - Xã hội và Thương binh thuộc Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Mẹ có 2 người con gái và 4 người con trai, trong đó 3 người con là liệt sĩ, 1 người là thương binh.