TP.HCM: 100% mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng

Sáng 13.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), đồng thời hướng đến kỷ niệm 80 năm vào năm 2027.



Theo kế hoạch, hệ thống Mặt trận tại 168 xã, phường, đặc khu phối hợp chính quyền địa phương rà soát nhu cầu chăm lo người có công, gia đình chính sách. Qua rà soát bước đầu, thành phố ghi nhận 829 trường hợp cần hỗ trợ.



TP.HCM đặt mục tiêu 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn được phụng dưỡng, hỗ trợ ẢNH: THÚY LIỄU

Các hình thức chăm lo gồm trao sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; sửa chữa nơi thờ tự, phục dựng hình ảnh liệt sĩ; trang bị xe lăn, máy trợ thính; khám bệnh, phát thuốc và hỗ trợ chi phí điều trị cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Tổng kinh phí dự kiến là hơn 30 tỉ đồng, từ sự chung tay của hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết thành phố đặt mục tiêu 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn được nhận phụng dưỡng, hỗ trợ; 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công; 100% trường hợp khó khăn được rà soát, kết nối nguồn lực kịp thời.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng sẽ giám sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe đối với người có công và thân nhân. Những khó khăn, vướng mắc sẽ được tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các tổ chức chính trị - xã hội đồng loạt triển khai hoạt động tri ân. Hội Nông dân TP.HCM dự kiến chăm lo 145 hội viên là thương binh, bệnh binh. Thành đoàn tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức chương trình "Tri ân người giữ lửa" dành cho 168 đại biểu là vợ thương binh nặng và đặc biệt nặng.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại hội nghị ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh việc chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim".

Ông Lộc đề nghị các đơn vị rà soát kỹ, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, không để xảy ra sai sót; xác định rõ địa chỉ, thời gian và nguồn lực chăm lo. Công tác tri ân cần gắn với tu bổ nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, cải thiện nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục và tuyên truyền truyền thống cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng yêu cầu tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghiên cứu xây dựng công trình tưởng niệm tại những địa bàn mới được xác định.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ tập trung trong dịp 27.7 mà phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, thực chất và bền vững, qua đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách.