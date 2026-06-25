Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân làm Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

Sáng 25.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trình bày tờ trình về việc hiệp thương bổ sung chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM.



Kết quả, 100% đại biểu tham dự hội nghị thống nhất hiệp thương bổ sung bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân (thứ 4 từ trái qua) được hiệp thương giữ Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NGÔ TÙNG

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân sinh năm 1985, quê phường Tân Khánh, TP.HCM; có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân ngôn ngữ Anh. Trước khi được hiệp thương bổ sung giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bà Xuân từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương (cũ); Phó chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên (cũ); Phó bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương (cũ).

Kiện toàn nhân sự, bổ sung tổ chức thành viên

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiến hành hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu giơ tay biểu quyết ẢNH: NGÔ TÙNG

Các cá nhân được hiệp thương bổ sung gồm: ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM; TS Trần Văn, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội; bà Trương Tứ Muối, Phó chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP.HCM.

Hội nghị cũng hiệp thương công nhận 2 tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ làm thành viên của MTTQ Việt Nam TP.HCM, gồm Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM được thành lập theo quyết định của UBND TP.HCM, trên cơ sở hợp nhất Ban liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM, Hội Người tù kháng chiến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây và Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Dương trước đây.

Trong khi đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM là tổ chức xã hội từ thiện, hoạt động với mục đích huy động nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các chương trình nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội, hội góp phần giúp người dân khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Trao bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM công bố quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2020 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho công tác mặt trận thời gian qua ẢNH: NGÔ TÙNG

Hội nghị cũng công bố quyết định tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đền ơn đáp nghĩa của TP.HCM.