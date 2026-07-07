Thanh niên xung phong TP.HCM công bố 31 sự kiện tiêu biểu qua 50 năm

Ngày 7.7, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM tổ chức lễ công bố, giới thiệu các sự kiện tiêu biểu qua 50 năm xây dựng và phát triển; tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026.



Tại hội nghị, bà Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, báo cáo quá trình đề cử, thẩm định và bình chọn các sự kiện tiêu biểu. Theo đó, hội đồng đã rà soát, lấy ý kiến nhiều nguồn, trong đó có các nguyên lãnh đạo TP.HCM và nguyên lãnh đạo Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM qua các thời kỳ.

Từ 74 sự kiện, công trình, mô hình do các đơn vị đề xuất, hội đồng lựa chọn 54 nội dung đủ điều kiện nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện và thống nhất công bố 31 sự kiện, công trình, mô hình tiêu biểu. Đây là những dấu mốc phản ánh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và khẳng định vai trò xung kích của lực lượng trong từng giai đoạn phát triển của thành phố.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân tiêu biểu ẢNH: T.L

Trong năm 2025, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với chủ đề năm của thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Ở lĩnh vực cai nghiện ma túy, trong những tháng đầu năm 2025, lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục, dạy văn hóa, hỗ trợ học viên ổn định tư tưởng, rèn luyện ý thức, nếp sống và chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Từ tháng 3.2025, thực hiện chủ trương sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đã bàn giao các cơ sở cai nghiện ma túy sang công an các tỉnh thành quản lý.

Tổng số người cai nghiện được bàn giao là 7.706 người. Việc bàn giao được thực hiện với đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, không để gián đoạn nhiệm vụ quản lý.

Chăm sóc trẻ em tại các cơ sở bảo trợ là một trong những thành tựu nổi bật của Thanh niên xung phong TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Từ tháng 5.2025, UBND TP.HCM giao 6 đơn vị bảo trợ xã hội cho Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM quản lý, gồm Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm Bảo trợ - dạy nghề và tạo việc làm TP.HCM, Nhà tang lễ TP.HCM và SOS - Làng trẻ em TP.HCM. Các đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, giáo dục, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 cho 2.100 học sinh, với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 96,83%; 3 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi hệ giáo dục thường xuyên cấp thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn; đồng thời đẩy mạnh thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Ông cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền các sự kiện tiêu biểu qua 50 năm xây dựng và phát triển nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần cống hiến trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

Dịp này, các đơn vị trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua năm 2026. Hội nghị cũng trao Huân chương Lao động hạng ba cho 4 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 3 cá nhân; cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.