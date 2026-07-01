TP.HCM: Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người yếu thế ở cơ sở bảo trợ

Chiều 1.7, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM phối hợp Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.



Theo thống kê, các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 791 trường hợp gồm trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV/AIDS và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là nhóm cần được quan tâm toàn diện, không chỉ về đời sống vật chất, tinh thần mà còn về sức khỏe thể chất, tâm lý và khả năng phục hồi chức năng.

Tuy nhiên, do phần lớn đối tượng được chăm sóc có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính, bệnh lý phức tạp, khuyết tật hoặc cần theo dõi chuyên sâu, trong khi nhân lực y tế và trang thiết bị tại các cơ sở còn hạn chế, việc có sự đồng hành thường xuyên của các bệnh viện là rất cần thiết.



4 bệnh viện hỗ trợ toàn diện

Tại hội nghị, các bệnh viện và cơ sở bảo trợ xã hội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ chế phối hợp lâu dài trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Theo phân công, Bệnh viện đa khoa Thủ Đức hỗ trợ Làng Thiếu niên Thủ Đức; Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình; Bệnh viện Lê Văn Việt hỗ trợ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân; Bệnh viện đa khoa Gò Vấp hỗ trợ SOS - Làng trẻ em TP.HCM.

4 bệnh viện tại TP.HCM sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trẻ em sống tại các cơ sở bảo trợ ẢNH: T.L

Bên cạnh đó, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM hỗ trợ vận chuyển, tập huấn và sơ cấp cứu cho các cơ sở. Bệnh viện Nhi đồng 2 hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình về khám, chữa bệnh chuyên khoa nhi. Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp hỗ trợ khám, điều trị phục hồi chức năng, hướng dẫn danh mục thiết bị phục hồi chức năng và tập huấn chuyên môn. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hỗ trợ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân trong khám, điều trị các trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và các trạm y tế tại các phường Thủ Đức, Linh Xuân, Tam Bình, An Hội Tây cũng tham gia hỗ trợ công tác y tế cơ sở.

Nội dung hợp tác tập trung vào khám sức khỏe tổng quát, khám định kỳ hằng năm, khám chuyên khoa, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tâm thần và thể chất cho các đối tượng đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ. Các bệnh viện cũng hỗ trợ điều trị bệnh mạn tính, theo dõi ngoại trú, tư vấn chuyên môn từ xa khi cần thiết.

Không chỉ khám, chữa bệnh...

Một điểm đáng chú ý của chương trình là sự hỗ trợ không dừng lại ở khám, chữa bệnh. Các bệnh viện sẽ phối hợp đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, tập huấn xử trí cấp cứu ban đầu như ngưng tim, ngưng thở, suy hô hấp, ngộ độc thực phẩm; đồng thời hướng dẫn chăm sóc người bệnh tâm thần, động kinh, quản lý hồ sơ bệnh án, thuốc và vật tư y tế.

Các đơn vị cũng phối hợp truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn và triển khai các tiêu chí chất lượng về chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cơ sở bảo trợ xã hội.

Các đơn vị ký kết hợp tác ẢNH: T.L

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM Đỗ Hữu Chính cho biết đơn vị mong muốn nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của các bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế. Đây vừa là sự hỗ trợ về chuyên môn, vừa là sự tiếp sức quý báu để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng bảo trợ trong giai đoạn mới.

Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình phối hợp được triển khai hiệu quả; đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và phối hợp Sở Y tế tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết trong thời gian tới, ngành y tế thành phố dự kiến nâng cấp hoạt động chăm sóc sức khỏe tại các trung tâm xã hội theo hướng hình thành cơ sở y tế ngay trong các trung tâm. Việc làm này nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của luật Khám bệnh, chữa bệnh và luật Bảo hiểm y tế.

Đối với các cơ sở xã hội, đơn vị của Lực lượng Thanh niên xung phong đóng trên địa bàn, ông Minh đề nghị các trung tâm y tế và trạm y tế phường tiếp tục quan tâm hỗ trợ. Trong đó, 4 trạm y tế các phường Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân và Tam Phú được kỳ vọng phát huy vai trò lực lượng y tế tại chỗ, am hiểu điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và đặc thù địa bàn.