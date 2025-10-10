TP.HCM tặng hơn 400 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ vượt khó

Ngày 10.10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ vượt khó năm 2025.

Tại chương trình, BHXH TP.HCM trao tặng 304 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hơn 384 triệu đồng; Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM trao tặng 100 thẻ trị giá hơn 126 triệu đồng; Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tặng 39 thẻ trị giá 50 triệu đồng đến các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chưa tham gia hoặc đang gián đoạn thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thanh Loan, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho biết, hiện thành phố có hơn 3.000 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ bảo hiểm y tế, gặp nhiều trở ngại khi khám và điều trị bệnh.

Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên hội phụ nữ gặp khó khăn ẢNH: THU HƯƠNG

Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Hội đã phát động phong trào vận động xã hội hóa trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ vượt khó, nhằm giúp chị em được tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.

Theo bà Loan, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã vận động được 443 thẻ bảo hiểm y tế dành tặng cho hội viên khó khăn. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp thuộc Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên cài đặt và kích hoạt định danh điện tử VNeID mức 2, giúp việc quản lý và sử dụng thẻ điện tử thuận tiện, hiện đại, đồng bộ với chương trình tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, BHXH TP.HCM, cùng các tổ chức để có thêm nhiều thẻ bảo hiểm y tế được trao đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, chương trình trao tặng sổ BHXH và thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hoạt động thường niên của đơn vị. Mỗi cuốn sổ, tấm thẻ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, là nguồn động viên giúp người dân yên tâm chăm sóc sức khỏe, vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, BHXH TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế giai đoạn 2025 - 2030 với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Việc ký kết nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động trong toàn hệ thống chính trị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần chăm lo cho các hộ cận nghèo, lao động tự do, người yếu thế được tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm.